Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40786

17 сентября 2019, 15:07



Школе аниматоров «Подари улыбку!» срочно требуются ученики от 16 и старше.

Школа аниматоров - это уникальная возможность в качестве волонтёра попробовать себя на различных площадках города и получить опыт работы с различными группами людей. В течение учебного года учеников школы ожидают: мастер-классы от аниматоров с многолетним опытом работы в этом направлении; тематические игровые программы; обучение сценарному мастерству и игротехнике; возрастная психология; основы волонтёрской деятельности; моделирование шаров; мыльные пузыри и многое другое. На занятия приглашаются подростки и молодёжь от 16 лет и старше. Ближайшее занятие состоится 28 сентября в Талнахской городской библиотеке, которая находится по адресу: ул. Диксона,6, кабинет 106. Дополнительная информация и запись по телефонам: 89134963740 - Мария и 89135256740 - Евгения.

Просмотров:103 Проект школы аниматоров «Подари улыбку!» организован общественным объединением «Шалуны» при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля».Школа аниматоров - это уникальная возможность в качестве волонтёра попробовать себя на различных площадках города и получить опыт работы с различными группами людей. В течение учебного года учеников школы ожидают: мастер-классы от аниматоров с многолетним опытом работы в этом направлении; тематические игровые программы; обучение сценарному мастерству и игротехнике; возрастная психология; основы волонтёрской деятельности; моделирование шаров; мыльные пузыри и многое другое.На занятия приглашаются подростки и молодёжь от 16 лет и старше. Ближайшее занятие состоится 28 сентября в Талнахской городской библиотеке, которая находится по адресу: ул. Диксона,6, кабинет 106.Дополнительная информация и запись по телефонам:89134963740 - Мария и 89135256740 - Евгения.