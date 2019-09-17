Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40787

17 сентября 2019, 15:27



Представители творческих объединений Норильского городского центра культуры дали концерт в колонии-поселении.

Девушки рассказали, что сами вышли на руководство объединения исправительных колоний № 30 с предложением выступить перед заключёнными. - Нам хотелось познакомить осуждённых с нашим творчеством и таким образом поддержать их, показать, что для искусства нет границ, - пояснила Лилия Якупова. - Нас очень тепло приняли, и мы уверены, что нам удалось хоть чуточку растопить их сердца, внести радость в их жизнь. Заместитель начальника ОИК-30 Андрей Хохлов заверил, что такие концерты крайне важны как часть воспитательной работы. - Заключённые видят, чего лишились, совершив преступление, но при этом от них не отвернулись, а дали шанс на исправление, - подчеркнул Хохлов. - После таких выступлений у осуждённых появляется дополнительная мотивация к нормальной жизни. Мы благодарны Городскому центру культуры за сотрудничество.

Просмотров:109 Для 158 осуждённых пела солистка вокального коллектива «Войсез» Анастасия Оганина, танцевали художественный руководитель хореографического ансамбля «Шкода» Лилия Якупова, педагог по акробатике Лариса Титоренко, студентка НИИ Елизавета Злобина.Девушки рассказали, что сами вышли на руководство объединения исправительных колоний № 30 с предложением выступить перед заключёнными.- Нам хотелось познакомить осуждённых с нашим творчеством и таким образом поддержать их, показать, что для искусства нет границ, - пояснила Лилия Якупова. - Нас очень тепло приняли, и мы уверены, что нам удалось хоть чуточку растопить их сердца, внести радость в их жизнь.Заместитель начальника ОИК-30 Андрей Хохлов заверил, что такие концерты крайне важны как часть воспитательной работы.- Заключённые видят, чего лишились, совершив преступление, но при этом от них не отвернулись, а дали шанс на исправление, - подчеркнул Хохлов. - После таких выступлений у осуждённых появляется дополнительная мотивация к нормальной жизни. Мы благодарны Городскому центру культуры за сотрудничество.