Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40788

17 сентября 2019, 16:59



Норильчан приглашают на день бесплатной юридической помощи.

Пришедших проконсультируют специалисты юридических служб администрации Норильска: управления социальной политики, управления жилищно-коммунального хозяйства, управления жилищного фонда, управления потребительского рынка и услуг, управления по персоналу, правового управления, управления общего и дошкольного образования, отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, представители государственных органов и другие юристы.

Просмотров:64 Он пройдёт в следующую пятницу, 27 сентября, с 14.00 до 18.00 в административно-деловом центре по адресу: ул. Нансена, 69, 2-й этаж.Пришедших проконсультируют специалисты юридических служб администрации Норильска: управления социальной политики, управления жилищно-коммунального хозяйства, управления жилищного фонда, управления потребительского рынка и услуг, управления по персоналу, правового управления, управления общего и дошкольного образования, отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, представители государственных органов и другие юристы.