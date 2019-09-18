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18 сентября 2019, 10:22



Краевое правительство одобрило постановление об отмене режима ЧС в лесах.

В частности, в связи с существенным улучшением лесопожарной обстановки, вызванным принимаемыми мерами по тушению пожаров и прошедшими в северных районах осадками, одобрено постановление об отмене режима чрезвычайной ситуации в лесах на территории края. При этом председатель правительства указал на необходимость учёта особенностей прохождения пожароопасного сезона в этом году. «Непростое лето мы прошли. По завершении лесопожарного периода мы проведём подробнейший разбор в части организации работы по обнаружению и ликвидации лесных пожаров с учётом всех уроков, которые мы извлекли за прошедшее лето. Если понадобится, то проведём такой разбор прямо на заседании правительства с принятием соответствующих документов и перечнем дальнейших мероприятий», - отметил Юрий Лапшин. Помимо этого, на заседании правительства увеличен объём финансирования краевой госпрограммы «Развитие транспортной системы», а также принято постановление о переходе на оплату за отопление в течение отопительного периода в Красноярске, Ачинске, Шарыпове, Сосновоборске и Зеленогорске. В настоящее время жители этих городов оплачивают услугу по отоплению равномерно в течение всего календарного года. Новый способ оплаты вступит в силу с начала отопительного периода 2020 года. Его применение позволит привести плату за отопление в соответствие с показаниями общедомового прибора учёта и избежать корректировки платы за отопление (так называемого перерасчёта), которая производится в следующем за отчётным годом. Также на заседании правительства рассмотрели изменения в региональной программе капитального ремонта. Из программы исключены 38 домов, из которых 23 признаны аварийными и подлежащими сносу и 15 домов не относятся к многоквартирным домам. Кроме того, для 93 многоквартирных домов изменились периоды проведения ремонтных работ.

Просмотров:166 Сегодня на заседании правительства Красноярского края под председательством Юрия Лапшина был принят ряд важных решений, сообщается на официальном портале региона.В частности, в связи с существенным улучшением лесопожарной обстановки, вызванным принимаемыми мерами по тушению пожаров и прошедшими в северных районах осадками, одобрено постановление об отмене режима чрезвычайной ситуации в лесах на территории края.При этом председатель правительства указал на необходимость учёта особенностей прохождения пожароопасного сезона в этом году. «Непростое лето мы прошли. По завершении лесопожарного периода мы проведём подробнейший разбор в части организации работы по обнаружению и ликвидации лесных пожаров с учётом всех уроков, которые мы извлекли за прошедшее лето. Если понадобится, то проведём такой разбор прямо на заседании правительства с принятием соответствующих документов и перечнем дальнейших мероприятий», - отметил Юрий Лапшин.Помимо этого, на заседании правительства увеличен объём финансирования краевой госпрограммы «Развитие транспортной системы», а также принято постановление о переходе на оплату за отопление в течение отопительного периода в Красноярске, Ачинске, Шарыпове, Сосновоборске и Зеленогорске. В настоящее время жители этих городов оплачивают услугу по отоплению равномерно в течение всего календарного года. Новый способ оплаты вступит в силу с начала отопительного периода 2020 года. Его применение позволит привести плату за отопление в соответствие с показаниями общедомового прибора учёта и избежать корректировки платы за отопление (так называемого перерасчёта), которая производится в следующем за отчётным годом.Также на заседании правительства рассмотрели изменения в региональной программе капитального ремонта. Из программы исключены 38 домов, из которых 23 признаны аварийными и подлежащими сносу и 15 домов не относятся к многоквартирным домам. Кроме того, для 93 многоквартирных домов изменились периоды проведения ремонтных работ.