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18 сентября 2019, 10:57



«Северный тревелог» в действии: в публичной библиотеке Норильска открылась поэтическая лаборатория для начинающих норильских писателей.

Дарёна Хэйл – создательница и руководитель международного литературного проекта «Среда разборов: лаборатория для авторов», в котором приняло участие около 80 поэтов из разных стран. По сути, это авторские онлайн- и иногда оффлайн-занятия, призванные помочь начинающим поэтам. На первоначальном этапе в максимально доброжелательной форме происходит разбор текстов. - Кто мы такие, чтобы критиковать чужие тексты, - говорит Дарёна, - мы можем только дать представление о поэтических инструментах для работы над ними. Поэтому сомневающимся авторам на этом проекте никто не скажет – вон из литературы! Норильчане – участники проекта - представили на суд красноярской писательницы свои тексты, причём не только стихотворные. Прозаики тоже могут рассчитывать на компетентную консультацию. Более того, для них будет организована экспериментальная писательская игра, чтобы разбудить фантазию и выйти из творческого ступора, кому это необходимо. Рассказы, написанные в ходе игры, в дальнейшем опубликуют в сборнике произведений в рамках проекта «Северный тревелог» наряду со стихами: уже представленными, доработанными или абсолютно новыми, написанными за две недели занятий. Аудитория Дарёны Хэйл разновозрастная: самому младшему участнику проекта всего 8 лет, старшему - за 60. Поэтесса готова работать с каждым. Главное, чтобы люди хотели писать, научились преодолевать страх возможной критики и понимали, как им работать над своими текстами. В лаборатории нет ограничений по тематике и объёму произведений. Так, старшеклассник Максим Сидельников, взявшийся за перо года четыре назад, задумался над написанием поэмы. И не просто задумался – первые строки уже написаны, но не хватает опыта, элементарных знаний основ стихосложения. И возможность поработать в поэтической лаборатории для него оказалась как нельзя кстати. О чём будет поэма – Максим пока не распространяется, но авторский псевдоним уже придуман – Морган де Кессо. И тут отпадает готовый сорваться с языка вопрос о любимом писателе. Есть такая американская писательница Кэсс Морган - автор постапокалиптических романов из серии «Сотня». Так что, похоже, жанр будущей поэмы норильского поэта предопределён. Фото предоставлено пресс-службой ЦБС

Просмотров:167 Проект «Северный тревелог» реализуется при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» и Музея Норильска. Куратор площадки – красноярская писательница, лауреат и дипломант множества литературных конкурсов, член Союза российских писателей Дарёна Хэйл.Дарёна Хэйл – создательница и руководитель международного литературного проекта «Среда разборов: лаборатория для авторов», в котором приняло участие около 80 поэтов из разных стран. По сути, это авторские онлайн- и иногдаоффлайн-занятия, призванные помочь начинающим поэтам. На первоначальном этапе в максимально доброжелательной форме происходит разбор текстов.- Кто мы такие, чтобы критиковать чужие тексты, - говорит Дарёна, - мы можем только дать представление о поэтических инструментах для работы над ними. Поэтому сомневающимся авторам на этом проекте никто не скажет – вон из литературы!Норильчане – участники проекта - представили на суд красноярской писательницы свои тексты, причём не только стихотворные. Прозаики тоже могут рассчитывать на компетентную консультацию. Более того, для них будет организована экспериментальная писательская игра, чтобы разбудить фантазию и выйти из творческого ступора, кому это необходимо. Рассказы, написанные в ходе игры, в дальнейшем опубликуют в сборнике произведений в рамках проекта «Северный тревелог» наряду со стихами: уже представленными, доработанными или абсолютно новыми, написанными за две недели занятий.Аудитория Дарёны Хэйл разновозрастная: самому младшему участнику проекта всего 8 лет, старшему - за 60. Поэтесса готова работать с каждым. Главное, чтобы люди хотели писать, научились преодолевать страх возможной критики и понимали, как им работать над своими текстами. В лаборатории нет ограничений по тематике и объёму произведений. Так, старшеклассник Максим Сидельников, взявшийся за перо года четыре назад, задумался над написанием поэмы. И не просто задумался – первые строки уже написаны, но не хватает опыта, элементарных знаний основ стихосложения. И возможность поработать в поэтической лаборатории для него оказалась как нельзя кстати. О чём будет поэма – Максим пока не распространяется, но авторский псевдоним уже придуман – Морган де Кессо. И тут отпадает готовый сорваться с языка вопрос о любимом писателе. Есть такая американская писательница Кэсс Морган - автор постапокалиптических романов из серии «Сотня». Так что, похоже, жанр будущей поэмы норильского поэта предопределён.Фото предоставлено пресс-службой ЦБС