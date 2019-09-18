Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40791

18 сентября 2019, 11:27



В Чите при поддержке «Норникеля» открылся первый «Кванториум».

Кванты детских технопарков направлены на развитие дополнительного образования, инженерно-технического творчества детей и молодёжи. «Кванториумы» – часть федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование».

Просмотров:155 «Кванториум» – это целый комплекс площадок: Автоквантум, Аэроквантум, Промробоквантум, IТ-квантум, Космоквантум, а также VR/AR–квантум, то есть дополненная виртуальная реальность и хай-тек-цех. Позднее на базе образовательного центра Читинской детской железной дороги планируют открыть Робоквантум, Промдизайнквантум и Геоквантум.Кванты детских технопарков направлены на развитие дополнительного образования, инженерно-технического творчества детей и молодёжи. «Кванториумы» – часть федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование».