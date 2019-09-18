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18 сентября 2019, 11:55



Благодаря победе ЦБС в конкурсе национальных проектов в Норильске появится виртуальный концертный зал.

В рамках этого проекта планируется организация показов концертов академической музыки в режиме онлайн и оффлайн, выступления артистов и творческих коллективов. Планируется, что в актовом зале библиотеки будут ежегодно проходить более 10 онлайн-трансляций виртуальных концертов для детей и взрослых, предконцертные стендапы с участием преподавателей музыкальных школ, преподавателей культурологии и библиотечных специалистов. Будет создана коллекция видеозаписей, сформирован контент для оффлайн-показов, пройдёт цикл бесед и откроется клуб «Лига друзей классической музыки».

Просмотров:157 Централизованная библиотечная система Норильска стала одним из победителей конкурса национального проекта «Культура». В итоге в Талнахской городской библиотеке уже в следующем году появится виртуальный концертный зал.В рамках этого проекта планируется организация показов концертов академической музыки в режиме онлайн и оффлайн, выступления артистов и творческих коллективов. Планируется, что в актовом зале библиотеки будут ежегодно проходить более 10 онлайн-трансляций виртуальных концертов для детей и взрослых, предконцертные стендапы с участием преподавателей музыкальных школ, преподавателей культурологии и библиотечных специалистов. Будет создана коллекция видеозаписей, сформирован контент дляоффлайн-показов, пройдёт цикл бесед и откроется клуб «Лига друзей классической музыки».