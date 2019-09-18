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18 сентября 2019, 11:57



Музей Норильска в залах художественной галереи открывает новый творческий сезон занятий по изобразительному искусству.

Музей приглашает школьников 7-11 лет стать ближе к искусству и создать свои первые шедевры. В программе - цикл теоретических и практических занятий: основы изобразительной грамотности и история изобразительного искусства, особенности работы различными художественными материалами. Занятия проходят по воскресеньям, с октября по май. Работают две группы. Время занятий: 10.00 – 12.30 - первая группа и 14.00 – 16.30 - вторая группа. Стартует программа 6 октября 2019. Организационная встреча с родителями запланирована на 3 октября в 18.30 в художественной галерее, Талнахская, 78. Дополнительная информация и запись в группы по телефонам 43-36-16, 43-35-69. Фото Анны Рахматулиной

Просмотров:167 Занятия проходят среди подлинных произведений золотого фонда Норильска и художественных коллекций музеев страны.Музей приглашает школьников 7-11 лет стать ближе к искусству и создать свои первые шедевры. В программе - цикл теоретических и практических занятий: основы изобразительной грамотности и история изобразительного искусства, особенности работы различными художественными материалами.Занятия проходят по воскресеньям, с октября по май. Работают две группы. Время занятий: 10.00 – 12.30 - первая группа и 14.00 – 16.30 - вторая группа. Стартует программа 6 октября 2019.Организационная встреча с родителями запланирована на 3 октября в 18.30 в художественной галерее, Талнахская, 78.Дополнительная информация и запись в группы по телефонам 43-36-16, 43-35-69.Фото Анны Рахматулиной