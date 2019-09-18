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18 сентября 2019, 12:15



Популярный детский писатель Юрий Кузнецов провёл в Норильске три встречи с читателями.

Первое произведение Юрия Николаевича – стихотворение «Эстафета поколений» - было опубликовано в 1980 году, в заводской газете «Сигнал». А несколько лет спустя, по просьбе своей дочери, Юрий Кузнецов написал продолжение сказки Александра Волкова «Тайна заброшенного замка». Свои книги, раскрашенные во все цвета радуги, он привёз с собой и представил норильской детворе. Юные читатели засыпали писателя вопросами. Что чувствует автор, когда пишет очередную историю? Какие книги читает сам? Почему по его произведениям нет мультфильмов? Сколько лет пишет? Каждому читателю Юрий Кузнецов дал развёрнутый ответ и отдельно похвалил юных «коллег» из литературного клуба «Арго», работающего при Талнахской библиотеке. Завершились встречи автограф-сессией и снимками на память. Фото предоставлено пресс-службой ЦБС

Просмотров:163 Автор рассказал юным норильчанам о том, как задумал продолжить захватывающую историю «Волшебной страны» и о серии книг, которая в итоге получилась. Писатель вспомнил трогательную историю знакомства со знаменитым иллюстратором Леонидом Владимирским и прочитал ребятам свои стихи.Первое произведение Юрия Николаевича – стихотворение «Эстафета поколений» - было опубликовано в 1980 году, в заводской газете «Сигнал». А несколько лет спустя, по просьбе своей дочери, Юрий Кузнецов написал продолжение сказки Александра Волкова «Тайна заброшенного замка».Свои книги, раскрашенные во все цвета радуги, он привёз с собой и представил норильской детворе.Юные читатели засыпали писателя вопросами. Что чувствует автор, когда пишет очередную историю? Какие книги читает сам? Почему по его произведениям нет мультфильмов? Сколько лет пишет? Каждому читателю Юрий Кузнецов дал развёрнутый ответ и отдельно похвалил юных «коллег» из литературного клуба «Арго», работающего при Талнахской библиотеке. Завершились встречи автограф-сессией и снимками на память.Фото предоставлено пресс-службой ЦБС