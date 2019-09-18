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18 сентября 2019, 12:15

Популярный детский писатель Юрий Кузнецов провёл в Норильске три встречи с читателями.


Автор рассказал юным норильчанам о том, как задумал продолжить захватывающую историю «Волшебной страны» и о серии книг, которая в итоге получилась. Писатель вспомнил трогательную историю знакомства со знаменитым иллюстратором Леонидом Владимирским и прочитал ребятам свои стихи.
Первое произведение Юрия Николаевича – стихотворение «Эстафета поколений» - было опубликовано в 1980 году, в заводской газете «Сигнал». А несколько лет спустя, по просьбе своей дочери, Юрий Кузнецов написал продолжение сказки Александра Волкова «Тайна заброшенного замка».
Свои книги, раскрашенные во все цвета радуги, он привёз с собой и представил норильской детворе.
Юные читатели засыпали писателя вопросами. Что чувствует автор, когда пишет очередную историю? Какие книги читает сам? Почему по его произведениям нет мультфильмов? Сколько лет пишет? Каждому читателю Юрий Кузнецов дал развёрнутый ответ и отдельно похвалил юных «коллег» из литературного клуба «Арго», работающего при Талнахской библиотеке. Завершились встречи автограф-сессией и снимками на память.
Фото предоставлено пресс-службой ЦБС
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    Список новостей

 18 сентября 2019 
18:08   В структуру администрации Норильска планируется внести изменения. Их обсудили на заседании комиссии по социальной политике. 17:17   Уже завтра наши подписчики получат цветной номер «Заполярной правды»: сегодня состоялся торжественный запуск новой типографской машины.
16:57   Благотворительный фонд «69 параллель» подвёл итоги акции «Дети вместо цветов». Участниками акции стали 33 класса из школ Большого Норильска. 16:17   Для обеспечения Норильска и Таймыра продуктами краевые власти предлагают создать логистический центр.
16:09   Впервые в Норильске на крыше многоэтажки при ремонте использовали новый кровельный материал. 16:09   В Норильске возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины в результате падения из окна многоэтажного дома.
14:25   До конца года удостоверения «Почётный донор» получат 22 норильчанина. 13:50   Тонну фруктов и овощей неизвестного происхождения уничтожили в Норильске.
13:28   Спикер норильского парламента Александр Пестряков: «Проблему привлечения трудовых ресурсов в Арктику невозможно решить без системной господдержки». 13:23   Арктика должна стать локомотивом роста экономики. Помогут в этом и национальные проекты.
12:33   Таймырская команда вновь стала победителем районной спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями. 12:15   Популярный детский писатель Юрий Кузнецов провёл в Норильске три встречи с читателями.
11:57   Музей Норильска в залах художественной галереи открывает новый творческий сезон занятий по изобразительному искусству. 11:55   Благодаря победе ЦБС в конкурсе национальных проектов в Норильске появится виртуальный концертный зал.
11:27   В Чите при поддержке «Норникеля» открылся первый «Кванториум». 10:57   «Северный тревелог» в действии: в публичной библиотеке Норильска открылась поэтическая лаборатория для начинающих норильских писателей.
10:22   Краевое правительство одобрило постановление об отмене режима ЧС в лесах.

 17 сентября 2019 
16:59   Норильчан приглашают на день бесплатной юридической помощи. 15:27   Представители творческих объединений Норильского городского центра культуры дали концерт в колонии-поселении.
15:07   Школе аниматоров «Подари улыбку!» срочно требуются ученики от 16 и старше. 14:57   Сегодня капитальный ремонт ведётся в целом ряде жилых домов города, но половина из намеченного объёма уже сделана.
14:10   Две недели есть у ценителей живописи, чтобы увидеть выставку работ участников проекта «Норильский пленэр: перспективы мастерства». 14:07   Мошенники придумывают всё новые схемы обмана: молодая красноярка перевела 350 тысяч на «безопасный» счёт и осталась ни с чем.
13:21   В Норильске снижается безработица. 13:11   В субботу, 21 сентября, в Норильске пройдет автоквест "На тачке" в рамках экомарафона "ПонесЛось!".
12:54   Промышленное производство в стране за год значительно выросло. 12:54   «Норникель» объявляет о старте обновлённого конкурса социальных проектов.
12:30   В Норильске мужчина предстал перед судом за кражу автомобиля. 12:28   В Хатанге завершил работу фестиваль ремёсел.

 16 сентября 2019 
19:37   Норильским пассажироперевозчикам напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности на маршрутах. 18:59   Сегодня в Красноярске звание «Почётный донор России» получили 28 норильчан.
18:58   В городском конкурсе «Стритрейсер» приняло участие 19 школьных команд. 18:58   Воспитанники Норильского детского дома и школы-интерната № 2 узнали о том, какие необдуманные действия могут привести к беде.
18:09   Всё больше жителей Красноярья с инвалидностью трудоустраивается при содействии службы занятости. 18:08   КЦСОН предлагает нуждающимся единовременную материальную помощь.
18:00   Парк флоры и фауны «Роев ручей» жалуется на сердобольных красноярцев, которые подбрасывают найденных животных. 17:55   Более 30 студентов техникумов и колледжей края стали обладателями именных стипендий.
16:37   В Москве завершились гастроли Норильского Заполярного театра драмы. Завтра труппа возвращается домой, везя с собой массу эмоций и самые тёплые отзывы зрителей. 14:48   В культурный норматив школьника в России включили песни Queen и Nirvana.
14:47   На Таймыре пройдет ежегодная педагогическая конференция. 13:57   Норильчанка Оксана Паскарелова стала призёром первенства региона по дзюдо.
13:25   «Инвентаризация» завершена. Закончилась биологическая экспедиция «Заповедников Таймыра» в «Путоранский». 13:24   20 сентября Центр занятости Норильска приглашает на ярмарку вакансий.
12:43   Красноярск в 2022 году примет в «Платинум Арене» чемпионат мира по спортивной борьбе. 12:36   Норильчан приглашают на выставку нганасанского художника Мотюмяку Турдагина.
12:01   На уровне правительства продолжается обсуждение законопроекта об Арктике: нефтяники, работающие за Полярным кругом, могут получить налоговые льготы. 11:49   «Норникель» в 16-й раз определил лучших мастеров по итогам прошедшего года.

 13 сентября 2019 
20:50   В понедельник, 16 сентября, в следственном комитете Норильска пройдет прием горожан по личным вопросам. 17:56   Пенсионерка перевела мошенникам более 226 тысяч рублей.
17:44   Нормативы ГТО будут принимать у людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.




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