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18 сентября 2019, 12:33



Таймырская команда вновь стала победителем районной спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями.

С приветственной речью к участникам и гостям мероприятия обратился глава Таймыра Евгений Вершинин: «Хочу выразить огромное восхищение вашим упорством и силой духа. Я хотел бы, чтобы у этой спартакиады было правильное название, а именно: спартакиада для людей с безграничными возможностями!». Соревнования проходили по четырём видам спорта: дартс, прыжки в длину с места, толкание набивного мяча и броски мяча в баскетбольное кольцо. Лучшими в своих подгруппах по дартсу стали Андрей Варфоломеев (Норильск), Иванна Сидельникова (Дудинка), Ален Моргунов (Норильск), Марина Моргунова (Норильск). В соревнованиях по толканию набивного мяча первое место заняли Вячеслав Шарафутдинов (Норильск), Шадман Канлыбаев (Талнах), Наталья Осьминкина (Кайеркан), Евгения Шатохина (Кайеркан), Ален Моргунов (Норильск) и Диана Гирчева (Норильск). Победителями в состязаниях по броскам в баскетбольное кольцо признаны Алексей Елисафенко (Кайеркан), Иванна Сидельникова (Дудинка), Павел Евгиенко (Норильск), Мария Пузанова (Норильск). Лучшие результаты по прыжкам в длину с места у Александра Задоенко (Норильск), Павла Рыбалко (Норильск), Ольги Николаевой (Кайеркан), Анастасии Лучня (Дудинка), а также Александра Октябрьского (Норильск) и Дианы Гирчевой (Норильск). Победителям и призёрам были вручены медали, дипломы и памятные подарки. Дипломами и кубками в номинации «Самый молодой участник» награждена Элина Чумакова, а Александр Октябрьский – в номинации «За волю к победе». В общекомандном зачёте победу в спартакиаде одержала команда Дудинки, на втором месте – «Норильск-1», третьими стали спортсмены из Талнаха. Всем командам вручены кубки, грамоты и памятные призы. Спартакиада была организована управлением по делам молодёжи, семейной политике и спорту администрации муниципального района совместно с Таймырской федерацией инвалидного спорта и туризма. Фото taimyr24.ru

Просмотров:155 В XVII открытой спартакиаде муниципального района среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, которая прошла в спортивном зале Дудинского спорткомплекса, приняли участие более 70 человек из Норильска, Талнаха, Кайеркана и Дудинки. Всего в соревнованиях состязались пять команд.С приветственной речью к участникам и гостям мероприятия обратился глава Таймыра Евгений Вершинин: «Хочу выразить огромное восхищение вашим упорством и силой духа. Я хотел бы, чтобы у этой спартакиады было правильное название, а именно: спартакиада для людей с безграничными возможностями!».Соревнования проходили по четырём видам спорта: дартс, прыжки в длину с места, толкание набивного мяча и броски мяча в баскетбольное кольцо.Лучшими в своих подгруппах по дартсу стали Андрей Варфоломеев (Норильск), Иванна Сидельникова (Дудинка), Ален Моргунов (Норильск), Марина Моргунова (Норильск).В соревнованиях по толканию набивного мяча первое место заняли Вячеслав Шарафутдинов (Норильск), Шадман Канлыбаев (Талнах), Наталья Осьминкина (Кайеркан), Евгения Шатохина (Кайеркан), Ален Моргунов (Норильск) и Диана Гирчева (Норильск).Победителями в состязаниях по броскам в баскетбольное кольцо признаны Алексей Елисафенко (Кайеркан), Иванна Сидельникова (Дудинка), Павел Евгиенко (Норильск), Мария Пузанова (Норильск).Лучшие результаты по прыжкам в длину с места у Александра Задоенко (Норильск), Павла Рыбалко (Норильск), Ольги Николаевой (Кайеркан), Анастасии Лучня (Дудинка), а также Александра Октябрьского (Норильск) и Дианы Гирчевой (Норильск).Победителям и призёрам были вручены медали, дипломы и памятные подарки. Дипломами и кубками в номинации «Самый молодой участник» награждена Элина Чумакова, а Александр Октябрьский – в номинации «За волю к победе».В общекомандном зачёте победу в спартакиаде одержала команда Дудинки, на втором месте – «Норильск-1», третьими стали спортсмены из Талнаха. Всем командам вручены кубки, грамоты и памятные призы.Спартакиада была организована управлением по делам молодёжи, семейной политике и спорту администрации муниципального района совместно с Таймырской федерацией инвалидного спорта и туризма.Фото taimyr24.ru