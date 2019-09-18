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18 сентября 2019, 13:23

Арктика должна стать локомотивом роста экономики. Помогут в этом и национальные проекты.


Развитие Арктики является геостратегическим приоритетом для нашей страны. Об этом заявил координатор партийного проекта «Локомотивы роста», депутат Госдумы Денис Кравченко в ходе секции по законодательному обеспечению развития Арктики на Восточном экономическом форуме, который проходил во Владивостоке.
«Развитие Арктики является тем локомотивом, который способен потянуть за собой улучшение качества жизни людей не только на арктических территориях, но и на субарктических и вообще - во всех регионах России», - заявил депутат.
По его словам, перед законодательной и исполнительной властью стоит непростая задача - обеспечение государственной поддержки инвестиционной деятельности в Арктической зоне России, а также поддержка развития малого и среднего предпринимательства. «Российская Арктика – это девять регионов, генерирующих более 10% ВВП России и 20% национального экспорта. Необходимо переходить к полноценной системе преференций. Важно работать быстро и, безусловно, качественно, не затягивая процедуры межведомственных согласований», - подчеркнул Кравченко.
Также депутат напомнил о дорожной карте по приоритетным законопроектам и подзаконным актам для развития Дальнего Востока, которая составлялась в прошлом году в таком же формате, и которая в течение года была реализована на 100%.
Партийный проект «Единой России» «Локомотивы роста» направлен на создание условий для поступательного развития современной экономики России во взаимодействии с национальными компаниями. Одним из ключевых направлений является анализ мер государственной поддержки основных секторов и отраслей бизнеса в разрезе совершенствования нормативно-правовой базы. Оказание содействия в создании новых предприятий и производств, развитии частно-государственного партнёрства, инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, а также в распространении лучших практик для формирования инновационной среды.
По материалам сайта партии «Единая Россия»

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 16 сентября 2019 
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