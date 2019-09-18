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18 сентября 2019, 13:28



Спикер норильского парламента Александр Пестряков: «Проблему привлечения трудовых ресурсов в Арктику невозможно решить без системной господдержки».

Мероприятие под председательством заместителя директора департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты РФ Геннадия Седакова прошло в заполярном городе. В круглом столе также приняли участие представители МВД РФ, департамента комплексного изучения Арктики ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», краевого агентства труда и занятости населения, руководство города Норильска и Таймыра, депутаты городского Совета, а также руководители учреждений. Основной целью диалога является выработка действенных механизмов для привлечения трудовых ресурсов в регионы Арктической зоны РФ, в том числе в Норильск. Как отметил в своём докладе Александр Пестряков, сейчас наш город теряет привлекательность для приезжих специалистов, включая молодёжь. Если раньше, в 80-90-х годах, уровень заработной платы в Норильске был выше среднероссийского в 2,6 раза, то сейчас эту «планку» выдерживает лишь градообразующее предприятие «Норникель». В бюджетной сфере, а также в среднем и малом предпринимательстве зарплаты немногим выше, чем на материке. При этом стоимость жизни в Норильске как минимум в 1,5 раза выше, чем в других регионах страны. Сегодня особый дефицит кадров испытывает отрасль здравоохранения – не хватает более 200 узких специалистов. Действующая с 2016 года муниципальная программа по приглашению дефицитных специалистов, в рамках которой приезжие работники обеспечиваются служебным жильём и подъёмными в размере до 300 тысяч рублей, решить эту проблему помогла лишь частично. «Существующая проблематика носит комплексный характер. И как бы ни старались муниципалитет и регион привлечь специалистов на территорию, без системной господдержки кадровый голод не утолить. В частности, сегодня мы предложили на государственном уровне рассмотреть возможность формирования пакета социальных гарантий для тех, чей северный стаж составляет более 15 лет, введения преференций для малого и среднего бизнеса, возврата системы госзаказа для вузов по дефицитным для Арктики профессиям, установления полного размера процентной надбавки за стаж работы на Крайнем Севере с первого дня и иные меры, которые, на наш взгляд, будут действенными для привлечения в Норильск и другие арктические территории квалифицированных специалистов», - подчеркнул Александр Пестряков. По итогам заседания круглого стола будет принята резолюция с рекомендациями для федеральных органов власти по изменению существующей нормативно-правовой базы для привлечения трудовых ресурсов на территории Арктической зоны РФ, которые позволят, в том числе Норильску, решить проблему кадрового обеспечения. Фото Елены Белаловой

Просмотров:191 Председатель Норильского городского Совета принял участие в работе круглого стола по вопросу обмена опытом использования механизмов привлечения трудовых ресурсов в территории Арктической зоны РФ.Мероприятие под председательством заместителя директора департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты РФ Геннадия Седакова прошло в заполярном городе. В круглом столе также приняли участие представители МВД РФ, департамента комплексного изучения Арктики ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», краевого агентства труда и занятости населения, руководство города Норильска и Таймыра, депутаты городского Совета, а также руководители учреждений.Основной целью диалога является выработка действенных механизмов для привлечения трудовых ресурсов в регионы Арктической зоны РФ, в том числе в Норильск.Как отметил в своём докладе Александр Пестряков, сейчас наш город теряет привлекательность для приезжих специалистов, включая молодёжь. Если раньше, в 80-90-х годах, уровень заработной платы в Норильске был выше среднероссийского в 2,6 раза, то сейчас эту «планку» выдерживает лишь градообразующее предприятие «Норникель». В бюджетной сфере, а также в среднем и малом предпринимательстве зарплаты немногим выше, чем на материке. При этом стоимость жизни в Норильске как минимум в 1,5 раза выше, чем в других регионах страны.Сегодня особый дефицит кадров испытывает отрасль здравоохранения – не хватает более 200 узких специалистов. Действующая с 2016 года муниципальная программа по приглашению дефицитных специалистов, в рамках которой приезжие работники обеспечиваются служебным жильём и подъёмными в размере до 300 тысяч рублей, решить эту проблему помогла лишь частично.«Существующая проблематика носит комплексный характер. И как бы ни старались муниципалитет и регион привлечь специалистов на территорию, без системной господдержки кадровый голод не утолить. В частности, сегодня мы предложили на государственном уровне рассмотреть возможность формирования пакета социальных гарантий для тех, чей северный стаж составляет более 15 лет, введения преференций для малого и среднего бизнеса, возврата системы госзаказа для вузов по дефицитным для Арктики профессиям, установления полного размера процентной надбавки за стаж работы на Крайнем Севере с первого дня и иные меры, которые, на наш взгляд, будут действенными для привлечения в Норильск и другие арктические территории квалифицированных специалистов», - подчеркнул Александр Пестряков.По итогам заседания круглого стола будет принята резолюция с рекомендациями для федеральных органов власти по изменению существующей нормативно-правовой базы для привлечения трудовых ресурсов на территории Арктической зоны РФ, которые позволят, в том числе Норильску, решить проблему кадрового обеспечения.Фото Елены Белаловой