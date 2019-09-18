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18 сентября 2019, 13:50



Тонну фруктов и овощей неизвестного происхождения уничтожили в Норильске.

Проверяющие обнаружили 47 ящиков плодоовощной продукции, запрещенной к ввозу в Россию: 1030 килограммов яблок, груш, огурцов и томатов. Все фрукты и овощи неизвестного происхождения - без сопроводительных документов на товар и со следами срыва маркировки. «В соответствии с указом президента РФ, продукция изъята из оборота и уничтожена на городском полигоне твёрдых бытовых отходов», - сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Просмотров:180 Специалисты Россельхознадзора и транспортной прокуратуры провели рейд на оптовой продовольственной базе Норильска (ул. Октябрьская, 31).Проверяющие обнаружили 47 ящиков плодоовощной продукции, запрещенной к ввозу в Россию: 1030 килограммов яблок, груш, огурцов и томатов. Все фрукты и овощи неизвестного происхождения - без сопроводительных документов на товар и со следами срыва маркировки.«В соответствии с указом президента РФ, продукция изъята из оборота и уничтожена на городском полигоне твёрдых бытовых отходов», - сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.