Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40799

18 сентября 2019, 14:25



До конца года удостоверения «Почётный донор» получат 22 норильчанина.

Необходимости проводить дни открытых дверей и привлекать новых доноров в Норильске нет – горожане в этом вопросе очень активны.

Просмотров:153 Всего за последние пять лет это звание получили 248 горожан. За пять лет в нашем городе впервые кровь сдали больше 2300 человек, при этом ежегодный прирост впервые сдающих составляет около 600 человек - до 25% от общего числа. В среднем каждый донор делает в год 2-3 донации. В 2019 году было зарегистрировано 7300 сдач крови и её компонентов.Необходимости проводить дни открытых дверей и привлекать новых доноров в Норильске нет – горожане в этом вопросе очень активны.