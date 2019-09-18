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18 сентября 2019, 16:09



В Норильске возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины в результате падения из окна многоэтажного дома.

Полицейские провели проверку, в результате которой установили, что в одной из квартир этого дома утром между двумя мужчинами, распивавшими спиртное, произошел конфликт. В результате один из мужчин нанес другому сильный удар сковородой по голове. Затем, чтобы сокрыть следы преступления, он выбросил пострадавшего из окна квартиры. В тот же день Следственным отделом по городу Норильску ГСУ СК РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Прокуратурой города решение о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным. Подозреваемый в тот же день был задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления. Сейчас продолжается предварительное расследование, проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. Ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре города.

Просмотров:221 Утром 17 сентября в Талнахе в районе Дудинской, 15, прохожие обнаружили труп мужчины.Полицейские провели проверку, в результате которой установили, что в одной из квартир этого дома утром между двумя мужчинами, распивавшими спиртное, произошел конфликт. В результате один из мужчин нанес другому сильный удар сковородой по голове. Затем, чтобы сокрыть следы преступления, он выбросил пострадавшего из окна квартиры.В тот же день Следственным отделом по городу Норильску ГСУ СК РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».Прокуратурой города решение о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным.Подозреваемый в тот же день был задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления.Сейчас продолжается предварительное расследование, проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. Ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре города.