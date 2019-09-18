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18 сентября 2019, 16:09

В Норильске возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины в результате падения из окна многоэтажного дома.


Утром 17 сентября в Талнахе в районе Дудинской, 15, прохожие обнаружили труп мужчины.
Полицейские провели проверку, в результате которой установили, что в одной из квартир этого дома утром между двумя мужчинами, распивавшими спиртное, произошел конфликт. В результате один из мужчин нанес другому сильный удар сковородой по голове. Затем, чтобы сокрыть следы преступления, он выбросил пострадавшего из окна квартиры.
В тот же день Следственным отделом по городу Норильску ГСУ СК РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
Прокуратурой города решение о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным.
Подозреваемый в тот же день был задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления.
Сейчас продолжается предварительное расследование, проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. Ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре города.
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    Список новостей

 18 сентября 2019 
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12:33   Таймырская команда вновь стала победителем районной спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями. 12:15   Популярный детский писатель Юрий Кузнецов провёл в Норильске три встречи с читателями.
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 17 сентября 2019 
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12:54   Промышленное производство в стране за год значительно выросло. 12:54   «Норникель» объявляет о старте обновлённого конкурса социальных проектов.
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 16 сентября 2019 
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18:58   В городском конкурсе «Стритрейсер» приняло участие 19 школьных команд. 18:58   Воспитанники Норильского детского дома и школы-интерната № 2 узнали о том, какие необдуманные действия могут привести к беде.
18:09   Всё больше жителей Красноярья с инвалидностью трудоустраивается при содействии службы занятости. 18:08   КЦСОН предлагает нуждающимся единовременную материальную помощь.
18:00   Парк флоры и фауны «Роев ручей» жалуется на сердобольных красноярцев, которые подбрасывают найденных животных. 17:55   Более 30 студентов техникумов и колледжей края стали обладателями именных стипендий.
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14:47   На Таймыре пройдет ежегодная педагогическая конференция. 13:57   Норильчанка Оксана Паскарелова стала призёром первенства региона по дзюдо.
13:25   «Инвентаризация» завершена. Закончилась биологическая экспедиция «Заповедников Таймыра» в «Путоранский». 13:24   20 сентября Центр занятости Норильска приглашает на ярмарку вакансий.
12:43   Красноярск в 2022 году примет в «Платинум Арене» чемпионат мира по спортивной борьбе. 12:36   Норильчан приглашают на выставку нганасанского художника Мотюмяку Турдагина.
12:01   На уровне правительства продолжается обсуждение законопроекта об Арктике: нефтяники, работающие за Полярным кругом, могут получить налоговые льготы. 11:49   «Норникель» в 16-й раз определил лучших мастеров по итогам прошедшего года.

 13 сентября 2019 
20:50   В понедельник, 16 сентября, в следственном комитете Норильска пройдет прием горожан по личным вопросам. 17:56   Пенсионерка перевела мошенникам более 226 тысяч рублей.
17:44   Нормативы ГТО будут принимать у людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.




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