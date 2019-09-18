Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40801

18 сентября 2019, 16:09



Впервые в Норильске на крыше многоэтажки при ремонте использовали новый кровельный материал.

- В этом году в «Жилкомсервисе» несколько объектов капитального ремонта, включая этот, – рассказывает заместитель генерального директора АО «Жилкомсервис» Ольга Сарычева. – Для замены кровли на данном объекте подрядчики предложили нам внести изменения в проект с перспективой использования нового, более практичного и, главное, дешёвого материала. Мы провели экспертизу и согласились на эксперимент. Кровельный материал ризолин по характеристикам производителя имеет целый ряд преимуществ, подтверждённых на практике строителями и ремонтниками в разных регионах страны. Он, как и большинство материалов данного типа, укладывается по принципу многослойности. Нижний слой выполняет функции утеплителя, верхний выглядит как фольга и работает как отражатель ультрафиолета – солнечных лучей. Таким образом, тепло снизу сохраняется, а солнечные лучи, нагревающие покрытие и действующие на него разрушающе, отражаются. Ультрафиолет негативно сказывался на предыдущем материале техноэласте, используемом в данном виде кровли. Через некоторое время покрытие нагревалось солнечными лучами, сохло и трескалось, пропуская воду. Таким образом, эффективность его оказывалась невысокой, сокращались сроки службы, а вместе с ними - и сроки проведения ремонтных работ, трудовые и материальные затраты. - Ризолин – современный материал отечественного производства, – говорит представитель подрядчика, заместитель генерального директора ООО «РСО ТПСС» Владимир Елшин. – Мы достаточно долго занимаемся кровлями, поэтому появление нового материала нас заинтересовало сразу. В первую очередь для нас показательны отзывы о ризолине таких крупных компаний, как «Газпром» и «Роснефть», использовавших его на своих объектах. Материал хорошо сохранял тепло, противодействовал не только воздействию окружающей среды, но и химическим атакам – в этом смысле показательным стал опыт Тюменского аккумуляторного завода, который эффективно использовал ризолин в качестве изоляционного материала. Ризолин удобен в монтаже – хорошо схватывается с покрытием, не требует его дополнительной обработки, быстро укладывается и не требует специальной подготовки персонала, имеет высокую ремонтопригодность - в случае повреждения деформированный участок оперативно заменяется по принципу заплатки. По заявленным производителями характеристикам срок службы ризолина составляет 25-30 лет. На крыше Лауреатов, 57а, за новой кровлей будут наблюдать всю зиму – специалисты управляющей компании полагают, что этого срока будет достаточно, чтобы подтвердить или опровергнуть заявленные качества и эффективность материала. А подрядчики ещё и берут на себя гарантийные обязательства до трёх лет эксплуатации. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:164 Мягкую кровлю девятиэтажного дома на Лауреатов, 57а, в этом году решено покрыть ризолином. Материал этот инновационный, во всяком случае, для Норильска. Принимая решение использовать его для замены мягкой кровли, управляющая компания изучила область его применения, свойства и технические параметры, описанные в предложении на ремонтные работы подрядной организацией.- В этом году в «Жилкомсервисе» несколько объектов капитального ремонта, включая этот, – рассказывает заместитель генерального директора АО «Жилкомсервис» Ольга Сарычева. – Для замены кровли на данном объекте подрядчики предложили нам внести изменения в проект с перспективой использования нового, более практичного и, главное, дешёвого материала. Мы провели экспертизу и согласились на эксперимент.Кровельный материал ризолин по характеристикам производителя имеет целый ряд преимуществ, подтверждённых на практике строителями и ремонтниками в разных регионах страны. Он, как и большинство материалов данного типа, укладывается по принципу многослойности. Нижний слой выполняет функции утеплителя, верхний выглядит как фольга и работает как отражатель ультрафиолета – солнечных лучей. Таким образом, тепло снизу сохраняется, а солнечные лучи, нагревающие покрытие и действующие на него разрушающе, отражаются.Ультрафиолет негативно сказывался на предыдущем материале техноэласте, используемом в данном виде кровли. Через некоторое время покрытие нагревалось солнечными лучами, сохло и трескалось, пропуская воду. Таким образом, эффективность его оказывалась невысокой, сокращались сроки службы, а вместе с ними - и сроки проведения ремонтных работ, трудовые и материальные затраты.- Ризолин – современный материал отечественного производства, – говорит представитель подрядчика, заместитель генерального директора ООО «РСО ТПСС» Владимир Елшин. – Мы достаточно долго занимаемся кровлями, поэтому появление нового материала нас заинтересовало сразу. В первую очередь для нас показательны отзывы о ризолине таких крупных компаний, как «Газпром» и «Роснефть», использовавших его на своих объектах. Материал хорошо сохранял тепло, противодействовал не только воздействию окружающей среды, но и химическим атакам – в этом смысле показательным стал опыт Тюменского аккумуляторного завода, который эффективно использовал ризолин в качестве изоляционного материала.Ризолин удобен в монтаже – хорошо схватывается с покрытием, не требует его дополнительной обработки, быстро укладывается и не требует специальной подготовки персонала, имеет высокую ремонтопригодность - в случае повреждения деформированный участок оперативно заменяется по принципу заплатки. По заявленным производителями характеристикам срок службы ризолина составляет 25-30 лет.На крыше Лауреатов, 57а, за новой кровлей будут наблюдать всю зиму – специалисты управляющей компании полагают, что этого срока будет достаточно, чтобы подтвердить или опровергнуть заявленные качества и эффективность материала. А подрядчики ещё и берут на себя гарантийные обязательства до трёх лет эксплуатации.Фото Дениса Кожевникова