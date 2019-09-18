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18 сентября 2019, 16:17



Для обеспечения Норильска и Таймыра продуктами краевые власти предлагают создать логистический центр.

На заседании говорили о ценообразовании продуктов питания на Красноярском Севере, о необходимости регулирования тарифов по их доставке воздушным и водными путями, о дефиците мощностей для их долговременного хранения и причинах, вынуждающих предпринимателей покупать сельхозпродукцию за пределами нашего региона. Поднимались темы сезонности доставки грузов по Енисею, отсутствия специальных контейнеров для транспортировки, в которых продукты не будут портиться, сообщила пресс-служба краевого парламента. - В первую очередь нам необходимо провести мониторинг цен в северных территориях, чтобы появилась исходная информация, от которой можно будет отталкиваться в решении вопроса. Уже после этого следует сесть за стол переговоров с представителями сетевой торговли и послушать, что они скажут на наши предложения по сбыту сельхозпродукции края и созданию логистического центра. У кого-то есть свои склады, у кого-то их нет — ситуация у бизнеса разная, поэтому следует провести разговор на местах и прийти к некой финансовой модели с учётом логистики. Тему нужно рассматривать в комплексе и подключить к ней не только Минсельхоз, но также Минтранс и, конечно, профильное агентство. Пока что инвестора, готового вкладывать свои средства в создание логистического центра на Севере, у нас нет. Но я считаю, что такой центр нужен, поскольку он стал бы существенным подспорьем для всех северных поселений, - отметил Дмитрий Свиридов.

Просмотров:184 Председатель Законодательного собрания Дмитрий Свиридов провел рабочее совещание, посвящённое развитию кооперационных связей в крае и созданию логистического центра для обеспечения северных территорий сельскохозяйственной продукцией.На заседании говорили о ценообразовании продуктов питания на Красноярском Севере, о необходимости регулирования тарифов по их доставке воздушным и водными путями, о дефиците мощностей для их долговременного хранения и причинах, вынуждающих предпринимателей покупать сельхозпродукцию за пределами нашего региона. Поднимались темы сезонности доставки грузов по Енисею, отсутствия специальных контейнеров для транспортировки, в которых продукты не будут портиться, сообщила пресс-служба краевого парламента.- В первую очередь нам необходимо провести мониторинг цен в северных территориях, чтобы появилась исходная информация, от которой можно будет отталкиваться в решении вопроса. Уже после этого следует сесть за стол переговоров с представителями сетевой торговли и послушать, что они скажут на наши предложения по сбыту сельхозпродукции края и созданию логистического центра. У кого-то есть свои склады, у кого-то их нет — ситуация у бизнеса разная, поэтому следует провести разговор на местах и прийти к некой финансовой модели с учётом логистики. Тему нужно рассматривать в комплексе и подключить к ней не только Минсельхоз, но также Минтранс и, конечно, профильное агентство. Пока что инвестора, готового вкладывать свои средства в создание логистического центра на Севере, у нас нет. Но я считаю, что такой центр нужен, поскольку он стал бы существенным подспорьем для всех северных поселений, - отметил Дмитрий Свиридов.