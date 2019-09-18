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18 сентября 2019, 16:57



Благотворительный фонд «69 параллель» подвёл итоги акции «Дети вместо цветов». Участниками акции стали 33 класса из школ Большого Норильска.

В Норильске акцию поддержал благотворительный фонд «69 параллель». В этом году фонд привлек 33 класса из 15 школ Большого Норильска. Самой активной оказалась школа № 43. Шесть классов из этой школы, среди которых два – первых, начали свой учебный год с добрых дел. Благодаря отзывчивости школьников и их родителей в рамках акции удалось собрать 186 тысяч 822 рубля. Сэкономленные от покупки букетов средства норильчане переводили на счёт благотворительного фонда, который с 2014 года помогает норильским детям с ОВЗ и инвалидностью получить и пройти необходимые курсы реабилитации в различных регионах нашей страны или получить необходимые лечебные процедуры и лекарства. В 2018 году в «69 параллели» начала действовать программа «Безграничные возможности», благодаря которой у детишек с ОВЗ и инвалидностью появилась возможность заниматься роллер-спортом и проходить гидрореабилитацию. Сейчас сотрудники фонда планируют проведение «Уроков добра», которые пройдут не только в классах, принявших участие в акции «Дети вместо цветов», но и в тех школах, которые хотят больше узнать о деятельности благотворительного фонда, волонтёрах, форматах благотворительных акций и о том, как правильно помогать. Фото сотрудников фонда "69 параллель"

Просмотров:146 Напомним, идея акции родилась в 2014 году у московской учительницы литературы Аси Штейн. Она обратила внимание, что каждый год в День знаний тысячи школьников несут букеты своим учителям, и многие из этих цветов остаются вянуть в классе. Учительница предложила своим ученикам и их родителям сделать один праздничный букет от всего класса, а сэкономленные деньги направить на благотворительность. Новость об этом проекте разлетелась по социальным сетям, множество людей захотели её поддержать. Акция получила название «Дети вместо цветов».В Норильске акцию поддержал благотворительный фонд «69 параллель». В этом году фонд привлек 33 класса из 15 школ Большого Норильска. Самой активной оказалась школа № 43. Шесть классов из этой школы, среди которых два – первых, начали свой учебный год с добрых дел. Благодаря отзывчивости школьников и их родителей в рамках акции удалось собрать 186 тысяч 822 рубля. Сэкономленные от покупки букетов средства норильчане переводили на счёт благотворительного фонда, который с 2014 года помогает норильским детям с ОВЗ и инвалидностью получить и пройти необходимые курсы реабилитации в различных регионах нашей страны или получить необходимые лечебные процедуры и лекарства. В 2018 году в «69 параллели» начала действовать программа «Безграничные возможности», благодаря которой у детишек с ОВЗ и инвалидностью появилась возможность заниматься роллер-спортом и проходить гидрореабилитацию.Сейчас сотрудники фонда планируют проведение «Уроков добра», которые пройдут не только в классах, принявших участие в акции «Дети вместо цветов», но и в тех школах, которые хотят больше узнать о деятельности благотворительного фонда, волонтёрах, форматах благотворительных акций и о том, как правильно помогать.Фото сотрудников фонда "69 параллель"