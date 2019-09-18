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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:08 В структуру администрации Норильска планируется внести изменения. Их обсудили на заседании комиссии по социальной политике.
17:17 Уже завтра наши подписчики получат цветной номер «Заполярной правды»: сегодня состоялся торжественный запуск новой типографской машины.
16:57 Благотворительный фонд «69 параллель» подвёл итоги акции «Дети вместо цветов». Участниками акции стали 33 класса из школ Большого Норильска.
16:17 Для обеспечения Норильска и Таймыра продуктами краевые власти предлагают создать логистический центр.
16:09 Впервые в Норильске на крыше многоэтажки при ремонте использовали новый кровельный материал.
16:09 В Норильске возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины в результате падения из окна многоэтажного дома.
14:25 До конца года удостоверения «Почётный донор» получат 22 норильчанина.
13:50 Тонну фруктов и овощей неизвестного происхождения уничтожили в Норильске.
13:28 Спикер норильского парламента Александр Пестряков: «Проблему привлечения трудовых ресурсов в Арктику невозможно решить без системной господдержки».
13:23 Арктика должна стать локомотивом роста экономики. Помогут в этом и национальные проекты.
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