Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40804

18 сентября 2019, 17:17



Уже завтра наши подписчики получат цветной номер «Заполярной правды»: сегодня состоялся торжественный запуск новой типографской машины.

«Это была командная работа. Коллектив действительно был готов трудиться 24 часа в сутки для того, чтобы газета стала цветной, чтобы машина работала. Останавливаться на этом мы не планируем. Количество наших подписчиков растёт, а это значит, что газета нужна городу», - приветствуя гостей типографии в момент старта машины, сказала директор информационного центра «Норильские новости» Елена Мужайлова. Исполняющий обязанности главы Норильска Андрей Малков отметил важность «летописи города»: «Сегодня мы открываем новую страницу муниципального издания. С недавнего времени структура и формат газеты начали меняться. Сейчас мы видим, что эта работа продолжается. Я хочу поблагодарить всех, кто был задействован в запуске, транспортировке, монтаже типографской машины». Председатель норильского горсовета Александр Пестряков пожелал коллективу плодотворной работы: «Знаю не понаслышке, что повышать квалификацию, держаться в тонусе на уровне с конкурирующими организациями всегда достаточно сложно, если оборудование старое. Поэтому, когда меняется инфраструктура, появляются возможности профессионального роста. Я хочу поздравить коллектив газеты с тем, что перед ними теперь открыты новые дороги». Самым торжественным моментом вечера стал запуск типографской машины, которая напечатала первые выпуски «Заполярки» в цвете. Получить экземпляр на память смогли все присутствующие. На фото: автографы на первых экземплярах цветной газеты Фото Владимира Макушкина

Просмотров:127 Чтобы разместить конструкцию весом в 16 тонн в помещении типографии, специалистам пришлось полностью перепланировать площадь, на которой стоит машина. За это взялись две норильские подрядные организации. Свою лепту внесли и сотрудники «Норильскникельремонта». Они водрузили на шеститонное основание фальцаппарата полуторатонную надстройку. Наладку машины вели приезжие специалисты российского полиграфического холдинга «Внешмальтиграф»: Василий Ярыгин из Орла и Михаил Романов из Рыбинска. Последний штрих в запуск печати внёс инженер концерна «Мануграф» Дипак Лаксман Павар из индийского города Колпахур.«Это была командная работа. Коллектив действительно был готов трудиться 24 часа в сутки для того, чтобы газета стала цветной, чтобы машина работала. Останавливаться на этом мы не планируем. Количество наших подписчиков растёт, а это значит, что газета нужна городу», - приветствуя гостей типографии в момент старта машины, сказала директор информационного центра «Норильские новости» Елена Мужайлова.Исполняющий обязанности главы Норильска Андрей Малков отметил важность «летописи города»: «Сегодня мы открываем новую страницу муниципального издания. С недавнего времени структура и формат газеты начали меняться. Сейчас мы видим, что эта работа продолжается. Я хочу поблагодарить всех, кто был задействован в запуске, транспортировке, монтаже типографской машины».Председатель норильского горсовета Александр Пестряков пожелал коллективу плодотворной работы: «Знаю не понаслышке, что повышать квалификацию, держаться в тонусе на уровне с конкурирующими организациями всегда достаточно сложно, если оборудование старое. Поэтому, когда меняется инфраструктура, появляются возможности профессионального роста. Я хочу поздравить коллектив газеты с тем, что перед ними теперь открыты новые дороги».Самым торжественным моментом вечера стал запуск типографской машины, которая напечатала первые выпуски «Заполярки» в цвете. Получить экземпляр на память смогли все присутствующие.На фото: автографы на первых экземплярах цветной газетыФото Владимира Макушкина