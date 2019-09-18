Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40805

18 сентября 2019, 18:08



В структуру администрации Норильска планируется внести изменения. Их обсудили на заседании комиссии по социальной политике.

Кроме того, администрацией предложено с 1 января 2020 года исключить из её структуры управление социальной политики. Это происходит в связи с тем, что срок полномочий муниципалитета в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан определён до конца 2019 года, а с 2020-го все учреждения социальной сферы будут переданы на региональный уровень. В то же время теперь отделу опеки и попечительства, который занимался исключительно вопросами, касающимися несовершеннолетних, перейдут полномочия в отношении престарелых граждан, инвалидов и недееспособных норильчан, которые раньше выполняло управление социальной политики: организация и ведение работы по опеке и патронажу совершеннолетних граждан. Краевой закон о наделении органов местного самоуправления этими полномочиями вступает в силу с 1 октября этого года. После передачи этих функций существующий «Отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними администрации города Норильска» предлагается переименовать в «Отдел опеки и попечительства администрации города Норильска». Сегодня парламентарии приняли положительное решение по всем вопросам. Окончательное решение будет принято депутатским корпусом Норильска в ходе очередной сессии горсовета, которая состоится 24 сентября. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:220 Из структуры администрации предлагается исключить управление потребительского рынка и услуг (УПРиУ), изменив тип учреждения на муниципальное казённое. При этом выполнение всех функций УПРиУ будет сохранено.Кроме того, администрацией предложено с 1 января 2020 года исключить из её структуры управление социальной политики. Это происходит в связи с тем, что срок полномочий муниципалитета в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан определён до конца 2019 года, а с 2020-го все учреждения социальной сферы будут переданы на региональный уровень.В то же время теперь отделу опеки и попечительства, который занимался исключительно вопросами, касающимися несовершеннолетних, перейдут полномочия в отношении престарелых граждан, инвалидов и недееспособных норильчан, которые раньше выполняло управление социальной политики: организация и ведение работы по опеке и патронажу совершеннолетних граждан. Краевой закон о наделении органов местного самоуправления этими полномочиями вступает в силу с 1 октября этого года. После передачи этих функций существующий «Отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними администрации города Норильска» предлагается переименовать в «Отдел опеки и попечительства администрации города Норильска».Сегодня парламентарии приняли положительное решение по всем вопросам. Окончательное решение будет принято депутатским корпусом Норильска в ходе очередной сессии горсовета, которая состоится 24 сентября.Фото Владимира Макушкина