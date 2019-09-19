Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40806

19 сентября 2019, 11:15



В крае продолжают разрабатывать законопроект о поддержке граждан, пострадавших от действий застройщиков.

Ранее по инициативе министерства были предложены изменения в Закон «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» для поиска эффективных решений завершения строительства уже начатых объектов. При разработке поправок рассматривался вариант с льготным выделением земельных участков застройщикам взамен на обязательства участия в решении проблем дольщиков. В результате обсуждения предложенных изменений в профильном комитете Законодательного собрания региона решено доработать законопроект и на следующей неделе представить его окончательный вариант, чтобы затем внести его на ближайшую сессию краевого парламента. Кроме того, в этом году после внесения изменений в действующее федеральное законодательство о долевом строительстве, впервые возник механизм, позволяющий решать проблему с использованием бюджетных средств всех уровней. Механизм начнёт работать после создания в регионе некоммерческой организации – фонда защиты прав дольщиков. Уровень краевого софинансирования с федеральным фондом согласован, затем планируется заключить соглашение о порядке и сроках достройки всех проблемных объектов в Красноярском крае. Проект документа о создании краевого фонда уже разработан и будет внесен в Законодательное собрание региона в ближайшее время.

Просмотров:159 В министерстве строительства края продолжают разрабатывать механизмы достройки проблемных домов, которые будут отражены в новом законопроекте о поддержке граждан, пострадавших от действий застройщиков, сообщается на официальном портале Красноярского края.Ранее по инициативе министерства были предложены изменения в Закон «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» для поиска эффективных решений завершения строительства уже начатых объектов. При разработке поправок рассматривался вариант с льготным выделением земельных участков застройщикам взамен на обязательства участия в решении проблем дольщиков.В результате обсуждения предложенных изменений в профильном комитете Законодательного собрания региона решено доработать законопроект и на следующей неделе представить его окончательный вариант, чтобы затем внести его на ближайшую сессию краевого парламента.Кроме того, в этом году после внесения изменений в действующее федеральное законодательство о долевом строительстве, впервые возник механизм, позволяющий решать проблему с использованием бюджетных средств всех уровней.Механизм начнёт работать после создания в регионе некоммерческой организации – фонда защиты прав дольщиков. Уровень краевого софинансирования с федеральным фондом согласован, затем планируется заключить соглашение о порядке и сроках достройки всех проблемных объектов в Красноярском крае.Проект документа о создании краевого фонда уже разработан и будет внесен в Законодательное собрание региона в ближайшее время.