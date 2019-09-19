Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40807

19 сентября 2019, 11:15



Президент Владимир Путин ознакомился с новейшими техническими наработками «Норникеля».

«Норникель» разрабатывает экзоскелеты промышленного назначения в партнёрстве с Юго-Западным государственным университетом (Курск). Сейчас устройство находится в стадии прототипирования. Испытания проводятся на производственной площадке Заполярного филиала «Норникеля». Кроме того, экзоскелеты «Норникеля» тестируются на производственных площадках ряда металлургических компаний, которые по итогам тестов выдают рекомендации по усовершенствованию моделей. В частности, в сентябре текущего года на «Воркутауголь» в «Северстали» уже прошло испытание опытного образца. Промышленный экзоскелет «Норникеля» - это изготовленная из легкого и износостойкого авиационного алюминия конструкция, повторяющая биомеханику человека. Экзоскелет переносит физическую нагрузку со спины человека на собственный металлический каркас. Конструкция надевается поверх спецодежды и крепится на теле человека специальными ремнями. Грузоподъёмность экзоскелетов, разработанных «Норникелем», превышает 60 кг. Устройство применимо в тех областях, которые по причинам экономической или производственной целесообразности не могут быть автоматизированы. Имеет широкий спектр применения в производстве, в медицине и других областях. Фото: sgnorilsk.ru

Просмотров:215 Перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, в котором принял участие глава государства, президенту РФ показали новейшие технические наработки, в частности экзоскелеты, разработанные «Норникелем» и предназначенные к внедрению в промышленную эксплуатацию на предприятиях компании, сообщает ТАСС.«Норникель» разрабатывает экзоскелеты промышленного назначения в партнёрстве с Юго-Западным государственным университетом (Курск). Сейчас устройство находится в стадии прототипирования. Испытания проводятся на производственной площадке Заполярного филиала «Норникеля». Кроме того, экзоскелеты «Норникеля» тестируются на производственных площадках ряда металлургических компаний, которые по итогам тестов выдают рекомендации по усовершенствованию моделей. В частности, в сентябре текущего года на «Воркутауголь» в «Северстали» уже прошло испытание опытного образца.Промышленный экзоскелет «Норникеля» - это изготовленная из легкого и износостойкого авиационного алюминия конструкция, повторяющая биомеханику человека. Экзоскелет переносит физическую нагрузку со спины человека на собственный металлический каркас. Конструкция надевается поверх спецодежды и крепится на теле человека специальными ремнями. Грузоподъёмность экзоскелетов, разработанных «Норникелем», превышает 60 кг. Устройство применимо в тех областях, которые по причинам экономической или производственной целесообразности не могут быть автоматизированы. Имеет широкий спектр применения в производстве, в медицине и других областях.Фото: sgnorilsk.ru