Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40808

19 сентября 2019, 11:16



Росприроднадзор и «Норникель» договорились о сотрудничестве.

Согласно соглашению, «Норникель» берёт на себя обязательства дополнительно тратить финансовые средства на реализацию экологических программ. Документом также предусматривается широкий спектр сотрудничества сторон в целях сохранения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности. Совершенствование природоохранной нормативной правовой базы, взаимодействие в рамках федерального проекта «Чистый воздух», совместное проведение научно-практических конференций и семинаров станут основными направлениями взаимодействия. Вместе с Росприроднадзором «Норникель» намерен решать вопросы оснащения своих металлургических предприятий автоматическими средствами измерений и учёта показателей выбросов загрязняющих веществ. «Наше сотрудничество с государством по экологическим аспектам носит поступательный и долгосрочный характер. В марте этого года мы заключили четырёхстороннее соглашение с федеральными и региональными органами власти по реализации комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Норильске. Речь идет о «Серном проекте», который по финансовым затратам составит существенную долю внебюджетных средств всего федерального проекта «Чистый воздух». Его цель — достижение уровня общего снижения выбросов диоксида серы в Норильске на 75% уже к 2023 году относительно показателя 2017-го, — отметил Дмитрий Пристансков. — Мы демонстрируем прозрачность компании и постоянную готовность к открытому диалогу с государством. Будем стремиться, чтобы наши отношения с Росприроднадзором стали эталоном, моделью государственно-частного партнёрства в области охраны природы».

Просмотров:188 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и «Норникель» заключили соглашение о взаимодействии. Подписи под документом поставили руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании «Норникель» Дмитрий Пристансков.Согласно соглашению, «Норникель» берёт на себя обязательства дополнительно тратить финансовые средства на реализацию экологических программ. Документом также предусматривается широкий спектр сотрудничества сторон в целях сохранения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности. Совершенствование природоохранной нормативной правовой базы, взаимодействие в рамках федерального проекта «Чистый воздух», совместное проведение научно-практических конференций и семинаров станут основными направлениями взаимодействия.Вместе с Росприроднадзором «Норникель» намерен решать вопросы оснащения своих металлургических предприятий автоматическими средствами измерений и учёта показателей выбросов загрязняющих веществ.«Наше сотрудничество с государством по экологическим аспектам носит поступательный и долгосрочный характер. В марте этого года мы заключили четырёхстороннее соглашение с федеральными и региональными органами власти по реализации комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Норильске. Речь идет о «Серном проекте», который по финансовым затратам составит существенную долю внебюджетных средств всего федерального проекта «Чистый воздух». Его цель — достижение уровня общего снижения выбросов диоксида серы в Норильске на 75% уже к 2023 году относительно показателя 2017-го, — отметил Дмитрий Пристансков. — Мы демонстрируем прозрачность компании и постоянную готовность к открытому диалогу с государством. Будем стремиться, чтобы наши отношения с Росприроднадзором стали эталоном, моделью государственно-частного партнёрства в области охраны природы».