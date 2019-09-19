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19 сентября 2019, 11:16

Специалисты КДЦ им. Высоцкого обменялись опытом с коллегами-кинопрокатчиками Красноярья.


Семинар для руководителей и сотрудников учреждений культуры, занимающихся кинопоказом в Красноярском крае, прошёл в Государственной универсальной научной библиотеке города Красноярска. В связи с реализацией проекта по переоборудованию кинозала на семинаре побывала сотрудник КДЦ им. Вл. Высоцкого Татьяна Нагуманова.
На семинаре затрагивались такие важные вопросы, как межведомственное информационное взаимодействие, методы привлечения зрительской аудитории, организация эффективной деятельности кинозала, планирование и отчётность в рамках исполнения национального проекта «Культура».
В качестве спикеров были приглашены представители компании «МТД Медиа» – казанского производителя специализированного цифрового оборудования для кинозалов.
Участники семинара отметили, что было особенно полезно обменяться опытом с руководителями кинозалов, уже работающих по программе Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в рамках национального проекта «Культура».
Фото участников семинара
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    Список новостей

 19 сентября 2019 
17:23   В Норильске происходит паспортизация и диагностика автомобильных дорог. Обследование улично-дорожной сети проведено в полном объёме. 16:55   Дудинский порт готовится к серьёзной реконструкции причалов.
16:55   В Норильске 57 полицейских нарушили антикоррупционные законы. 16:25   В автотранспортном комплексе Заполярного транспортного филиала обновляется парк малой техники.
16:20   В течение учебного года у норильских школьников будут 37 каникулярных дней. 15:18   Кран пятого поколения. В парке перегрузочного оборудования Заполярного транспортного филиала "Норникеля" крупное пополнение - мобильный кран Liebherr LHM-420 .
15:02   Официальное предупреждение прокуратуры: мусор во дворах недопустим. 14:13   По поручению Александра Усса разработан проект закона о премировании выдающихся работников культуры края.
14:12   Прощание в Василием Григорьевичем Пашиновым состоится завтра в 14.30 в ритуальном зале Норильска. 12:31   В «Родине» пройдут кинопоказы к юбилею Красноярского края.
12:22   Педагогов допобразования приглашают в онлайн-школу анимации. 12:12   Клуб авторской песни открывает очередной творческий сезон.
11:37   Концерт, посвящённый Международному дню глухих, пройдёт в Городском центре культуры 21 сентября в 19.00. 11:16   Специалисты КДЦ им. Высоцкого обменялись опытом с коллегами-кинопрокатчиками Красноярья.
11:16   Росприроднадзор и «Норникель» договорились о сотрудничестве. 11:15   Президент Владимир Путин ознакомился с новейшими техническими наработками «Норникеля».
11:15   В крае продолжают разрабатывать законопроект о поддержке граждан, пострадавших от действий застройщиков.

 18 сентября 2019 
18:08   В структуру администрации Норильска планируется внести изменения. Их обсудили на заседании комиссии по социальной политике. 17:17   Уже завтра наши подписчики получат цветной номер «Заполярной правды»: сегодня состоялся торжественный запуск новой типографской машины.
16:57   Благотворительный фонд «69 параллель» подвёл итоги акции «Дети вместо цветов». Участниками акции стали 33 класса из школ Большого Норильска. 16:17   Для обеспечения Норильска и Таймыра продуктами краевые власти предлагают создать логистический центр.
16:09   Впервые в Норильске на крыше многоэтажки при ремонте использовали новый кровельный материал. 16:09   В Норильске возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины в результате падения из окна многоэтажного дома.
14:25   До конца года удостоверения «Почётный донор» получат 22 норильчанина. 13:50   Тонну фруктов и овощей неизвестного происхождения уничтожили в Норильске.
13:28   Спикер норильского парламента Александр Пестряков: «Проблему привлечения трудовых ресурсов в Арктику невозможно решить без системной господдержки». 13:23   Арктика должна стать локомотивом роста экономики. Помогут в этом и национальные проекты.
12:33   Таймырская команда вновь стала победителем районной спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями. 12:15   Популярный детский писатель Юрий Кузнецов провёл в Норильске три встречи с читателями.
11:57   Музей Норильска в залах художественной галереи открывает новый творческий сезон занятий по изобразительному искусству. 11:55   Благодаря победе ЦБС в конкурсе национальных проектов в Норильске появится виртуальный концертный зал.
11:27   В Чите при поддержке «Норникеля» открылся первый «Кванториум». 10:57   «Северный тревелог» в действии: в публичной библиотеке Норильска открылась поэтическая лаборатория для начинающих норильских писателей.
10:22   Краевое правительство одобрило постановление об отмене режима ЧС в лесах.

 17 сентября 2019 
16:59   Норильчан приглашают на день бесплатной юридической помощи. 15:27   Представители творческих объединений Норильского городского центра культуры дали концерт в колонии-поселении.
15:07   Школе аниматоров «Подари улыбку!» срочно требуются ученики от 16 и старше. 14:57   Сегодня капитальный ремонт ведётся в целом ряде жилых домов города, но половина из намеченного объёма уже сделана.
14:10   Две недели есть у ценителей живописи, чтобы увидеть выставку работ участников проекта «Норильский пленэр: перспективы мастерства». 14:07   Мошенники придумывают всё новые схемы обмана: молодая красноярка перевела 350 тысяч на «безопасный» счёт и осталась ни с чем.
13:21   В Норильске снижается безработица. 13:11   В субботу, 21 сентября, в Норильске пройдет автоквест "На тачке" в рамках экомарафона "ПонесЛось!".
12:54   Промышленное производство в стране за год значительно выросло. 12:54   «Норникель» объявляет о старте обновлённого конкурса социальных проектов.
12:30   В Норильске мужчина предстал перед судом за кражу автомобиля. 12:28   В Хатанге завершил работу фестиваль ремёсел.

 16 сентября 2019 
19:37   Норильским пассажироперевозчикам напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности на маршрутах. 18:59   Сегодня в Красноярске звание «Почётный донор России» получили 28 норильчан.
18:58   В городском конкурсе «Стритрейсер» приняло участие 19 школьных команд. 18:58   Воспитанники Норильского детского дома и школы-интерната № 2 узнали о том, какие необдуманные действия могут привести к беде.




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