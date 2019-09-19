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19 сентября 2019, 11:16



Специалисты КДЦ им. Высоцкого обменялись опытом с коллегами-кинопрокатчиками Красноярья.

На семинаре затрагивались такие важные вопросы, как межведомственное информационное взаимодействие, методы привлечения зрительской аудитории, организация эффективной деятельности кинозала, планирование и отчётность в рамках исполнения национального проекта «Культура». В качестве спикеров были приглашены представители компании «МТД Медиа» – казанского производителя специализированного цифрового оборудования для кинозалов. Участники семинара отметили, что было особенно полезно обменяться опытом с руководителями кинозалов, уже работающих по программе Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в рамках национального проекта «Культура». Фото участников семинара

Просмотров:159 Семинар для руководителей и сотрудников учреждений культуры, занимающихся кинопоказом в Красноярском крае, прошёл в Государственной универсальной научной библиотеке города Красноярска. В связи с реализацией проекта по переоборудованию кинозала на семинаре побывала сотрудник КДЦ им. Вл. Высоцкого Татьяна Нагуманова.На семинаре затрагивались такие важные вопросы, как межведомственное информационное взаимодействие, методы привлечения зрительской аудитории, организация эффективной деятельности кинозала, планирование и отчётность в рамках исполнения национального проекта «Культура».В качестве спикеров были приглашены представители компании «МТД Медиа» – казанского производителя специализированного цифрового оборудования для кинозалов.Участники семинара отметили, что было особенно полезно обменяться опытом с руководителями кинозалов, уже работающих по программе Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в рамках национального проекта «Культура».Фото участников семинара