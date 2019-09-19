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19 сентября 2019, 11:37



Концерт, посвящённый Международному дню глухих, пройдёт в Городском центре культуры 21 сентября в 19.00.

В концертной программе: пантомимы и миниатюры, номера от участников ансамбля жестовой песни «Тихий камертон», выступления хореографических коллективов Городского центра культуры, поздравления друзей центра.

Просмотров:164 Традиционно в Международный день глухих в Малом зале Городского центра культуры соберутся люди с ограниченными возможностями здоровья по слуху, члены Норильского зонального центра социального обслуживания глухих для того, чтобы подвести итоги уходящего года, отметить наградами активистов центра, порадовать друг друга и гостей мероприятия своим творчеством.В концертной программе: пантомимы и миниатюры, номера от участников ансамбля жестовой песни «Тихий камертон», выступления хореографических коллективов Городского центра культуры, поздравления друзей центра.