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19 сентября 2019, 12:12



Клуб авторской песни открывает очередной творческий сезон.

Открытие сезона состоится в 19.30. Билеты – в кассе ГЦК, телефон для справок: 22-99-14.

Просмотров:156 В среду, 25 сентября, 42-й творческий сезон клуба авторской песни откроется по традиции в малом зале Городского центра культуры. В открытии примут участие знаменитые норильские исполнители: Юлия Лисичкина, Ирина Бокова, трио Олег Марчук - Светлана Крушинская - Александр Корнуков и другие авторы.Открытие сезона состоится в 19.30.Билеты – в кассе ГЦК, телефон для справок: 22-99-14.