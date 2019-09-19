Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40812

19 сентября 2019, 12:22



Педагогов допобразования приглашают в онлайн-школу анимации.

В онлайн-школу приглашаются педагоги дополнительного образования, занимающиеся мультипликацией и видеотворчеством, изобразительным искусством, и все, кому интересно попробовать себя в роли педагога-аниматора. Главная цель, которую преследуют организаторы, - поиск и подготовка педагогов анимации для дальнейшей работы с детьми в студии на базе КДЦ им. В. Высоцкого. Занятия онлайн-школы будут проходить в форме вебинаров под руководством педагогов-аниматоров мультстудии «Академия волшебников» из Красноярска. На вебинарах рассмотрят правила написания сценария и драматургию анимационных фильмов, организацию коллективной деятельности с детьми, съёмку и монтаж мультфильмов и другие. Предполагаются выполнение практических домашних заданий и их проверка. Виртуальные занятия продлятся до 7 декабря. Онлайн-школа является теоретической частью трёхэтапной подготовки будущих педагогов студии в КДЦ им. В. Высоцкого. Практический этап включает в себя проведение очного пятидневного интенсива по анимации под непосредственным руководством мультстудии «Академия волшебников», в процессе которого будут даны практические навыки работы над анимационными фильмами с детьми. А в заключительном этапе: мультстудия «Академия волшебников» будет курировать самостоятельную работу педагогов над первым проектом (мультфильмом). Кураторство предполагает дистанционную оценку промежуточных и итоговых результатов работы, характеристику и рекомендации. Для участия в онлайн-школе необходимо заполнить заявку: https://forms.gle/7RxNdEJ21CMbCoMQA. Фото: tagileparhiya.ru

Просмотров:160 Работа онлайн-школы для педагогов по анимации «Академия волшебников» в рамках проекта «Мультпространство «Каникулы» начнётся 16 октября. Она организована при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля».В онлайн-школу приглашаются педагоги дополнительного образования, занимающиеся мультипликацией и видеотворчеством, изобразительным искусством, и все, кому интересно попробовать себя в роли педагога-аниматора. Главная цель, которую преследуют организаторы, - поиск и подготовка педагогов анимации для дальнейшей работы с детьми в студии на базе КДЦ им. В. Высоцкого.Занятия онлайн-школы будут проходить в форме вебинаров под руководством педагогов-аниматоров мультстудии «Академия волшебников» из Красноярска. На вебинарах рассмотрят правила написания сценария и драматургию анимационных фильмов, организацию коллективной деятельности с детьми, съёмку и монтаж мультфильмов и другие. Предполагаются выполнение практических домашних заданий и их проверка. Виртуальные занятия продлятся до 7 декабря.Онлайн-школа является теоретической частью трёхэтапной подготовки будущих педагогов студии в КДЦ им. В. Высоцкого. Практический этап включает в себя проведение очного пятидневного интенсива по анимации под непосредственным руководством мультстудии «Академия волшебников», в процессе которого будут даны практические навыки работы над анимационными фильмами с детьми. А в заключительном этапе: мультстудия «Академия волшебников» будет курировать самостоятельную работу педагогов над первым проектом (мультфильмом). Кураторство предполагает дистанционную оценку промежуточных и итоговых результатов работы, характеристику и рекомендации.Для участия в онлайн-школе необходимо заполнить заявку: https://forms.gle/7RxNdEJ21CMbCoMQA.Фото: tagileparhiya.ru