Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40813

19 сентября 2019, 12:31



В «Родине» пройдут кинопоказы к юбилею Красноярского края.

На этот раз фильмы будут посвящены памяти Виктора Астафьева. В 2019 году знаменитому писателю, лауреату трёх государственных премий Виктору Петровичу Астафьеву исполнилось бы 95 лет, и выбор фильмов определялся исходя из этой даты. 14.00 – «Дороже дорогого» (12+) /история жизни писателя Виктора Астафьева, рассказанная его женой/. 16.00 – «Нет мне ответа» (12+) /размышления В.П.Астафьева о современной жизни и Великой Отечественной войне/. 18.00 «Путеводитель по Овсянке» (12+) /фильм рассказывает о старинном селе Овсянка - месте рождения В.П. Астафьева/. Вход в видеозал – по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе кинокомплекса за 20 минут до начала сеанса. Касса кинокомплекса "Родина" – 46-23-50. Бронирование и приобретение билетов онлайн – на официальном сайте кинокомплекса "Родина" кино-родина.рф Справка-автомат – 40-07-77. Фото Ирины Яринской

Просмотров:162 22 сентября в видеозале кинокомплекса «Родина» пройдут очередные открытые показы документальных фильмов к 85-летию образования Красноярского края.На этот раз фильмы будут посвящены памяти Виктора Астафьева.В 2019 году знаменитому писателю, лауреату трёх государственных премий Виктору Петровичу Астафьеву исполнилось бы 95 лет, и выбор фильмов определялся исходя из этой даты.14.00 – «Дороже дорогого» (12+) /история жизни писателя Виктора Астафьева, рассказанная его женой/.16.00 – «Нет мне ответа» (12+) /размышления В.П.Астафьева о современной жизни и Великой Отечественной войне/.18.00 «Путеводитель по Овсянке» (12+) /фильм рассказывает о старинном селе Овсянка - месте рождения В.П. Астафьева/.Вход в видеозал – по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе кинокомплекса за 20 минут до начала сеанса.Касса кинокомплекса "Родина" – 46-23-50.Бронирование и приобретение билетов онлайн – на официальном сайте кинокомплекса "Родина" кино-родина.рфСправка-автомат – 40-07-77.Фото Ирины Яринской