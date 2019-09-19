Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40814

19 сентября 2019, 14:12



Прощание в Василием Григорьевичем Пашиновым состоится завтра в 14.30 в ритуальном зале Норильска.

13 февраля ему исполнилось 92 года. Ни один журналист, кому когда-нибудь приходилось общаться с этим удивительным человеком, не остался равнодушен к его шуткам, острому языку, придирчивым вопросам: «Не куришь? Гляди, здоровье беречь надо!» Он и главу города, который приезжал поздравлять с 90-летием, наставлял – здоровый образ жизни прежде всего. И сам строго соблюдал это правило. Тундра, рыбалка, моторная лодка – до последнего дня он не изменял своим пристрастиям. С Раисой Павловной они прожили почти четверть века. Всегда в движении, улыбчивые, говорливые… В свои годы всегда за рулем, лёгкие на подъём… Родившийся в 1927, к началу Великой Отечественной Вася Пашин еще не достиг призывного возраста, поэтому Берлин брать ему не довелось. Зато с японцами повоевать пришлось. «Через Монголию нас отправили в Манчжурию, - рассказывал Василий Григорьевич. - А там самураи. Мой ЗиС встретился с истребителем «смертника», он спикировал на нас, но не попал метров 20. Тем не менее взрывной волной машину раза два-три перевернуло, ребята-зенитчики в кузове сильно пострадали. Кому руку ранило, кому ногу, а трое наших ребят – Сашка, Валерка и Витька – все погибли. У меня вот шрам под глазом остался. Перебинтовали меня и дальше поехали». А ближе к зиме 1945 года пленных самураев пришлось везти в Сибирь, на Байкал. Они должны были строить дорогу из Тайшета на Братск, а Василию Пашинову поручено их охранять. «Но самураи – они же смертники, хоть и сдались, но понимали, что должны были или нас убить, или себе харакири сделать. Вот работает он кайлом, охранник чуть отвернётся, и у него уже кайло из спины торчит. Много наших они уже в плену побили. Да и их много полегло». Демобилизовался Василий Григорьевич в 49-м. В Норильске работал в ПО «Норильскснаб» НГМК водителем. Общий трудовой стаж – 51 год, стаж работы в Норильске – 39 лет. Награждён медалями и орденами: медаль «За победу над Японией», медаль «Жукова», орден «Отечественной войны» II степени, медаль «Ветеран труда», медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» С его уходом в Норильске осталось всего два ветерана, воевавших в Великой Отечественной. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:293 Обаятельного, харизматичного, неугомонного, любимого многими ветерана не стало 15 сентября. Ничто не предвещало беды: он был бодр и весел, завел машину, куда-то собирался. Они с женой Раисой Павловной Зайцевой о чём-то говорили. Когда он ей не ответил, она оглянулась на мужа. Он умер, как и жил, – легко и быстро, просто перестало биться сердце.13 февраля ему исполнилось 92 года. Ни один журналист, кому когда-нибудь приходилось общаться с этим удивительным человеком, не остался равнодушен к его шуткам, острому языку, придирчивым вопросам: «Не куришь? Гляди, здоровье беречь надо!» Он и главу города, который приезжал поздравлять с 90-летием, наставлял – здоровый образ жизни прежде всего. И сам строго соблюдал это правило. Тундра, рыбалка, моторная лодка – до последнего дня он не изменял своим пристрастиям.С Раисой Павловной они прожили почти четверть века. Всегда в движении, улыбчивые, говорливые… В свои годы всегда за рулем, лёгкие на подъём…Родившийся в 1927, к началу Великой Отечественной Вася Пашин еще не достиг призывного возраста, поэтому Берлин брать ему не довелось. Зато с японцами повоевать пришлось.«Через Монголию нас отправили в Манчжурию, - рассказывал Василий Григорьевич. - А там самураи. Мой ЗиС встретился с истребителем «смертника», он спикировал на нас, но не попал метров 20. Тем не менее взрывной волной машину раза два-три перевернуло, ребята-зенитчики в кузове сильно пострадали. Кому руку ранило, кому ногу, а трое наших ребят – Сашка, Валерка и Витька – все погибли. У меня вот шрам под глазом остался. Перебинтовали меня и дальше поехали».А ближе к зиме 1945 года пленных самураев пришлось везти в Сибирь, на Байкал. Они должны были строить дорогу из Тайшета на Братск, а Василию Пашинову поручено их охранять.«Но самураи – они же смертники, хоть и сдались, но понимали, что должны были или нас убить, или себе харакири сделать. Вот работает он кайлом, охранник чуть отвернётся, и у него уже кайло из спины торчит. Много наших они уже в плену побили. Да и их много полегло».Демобилизовался Василий Григорьевич в 49-м. В Норильске работал в ПО «Норильскснаб» НГМК водителем. Общий трудовой стаж – 51 год, стаж работы в Норильске – 39 лет.Награждён медалями и орденами: медаль «За победу над Японией», медаль «Жукова», орден «Отечественной войны» II степени, медаль «Ветеран труда», медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»С его уходом в Норильске осталось всего два ветерана, воевавших в Великой Отечественной.Фото Владимира Макушкина