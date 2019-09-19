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19 сентября 2019, 14:13



По поручению Александра Усса разработан проект закона о премировании выдающихся работников культуры края.

В случае принятия законопроекта депутаты регионального парламента учредят: государственную премию в области хореографического искусства имени М. С. Годенко, госпремию по литературе имени В. П. Астафьева, аналогичную награду за достижения в музыке имени В. И. Шпиллера, премию в области оперного искусства имени Д. А. Хворостовского, премию за успехи в развитии театра имени И. М. Смоктуновского, а также премию по кинематографии имени В. И. Трегубовича. Размер премии составит 230 тысяч рублей. Планируется, что государственные премии Красноярского края в области культуры будут присуждаться работникам и творческим коллективам решением губернатора региона на основании предложений экспертного совета.

Просмотров:154 Проект закона «О государственных премиях Красноярского края в области культуры», предусматривающий денежное поощрение жителей региона по семи творческим направлениям, подготовлен для рассмотрения.В случае принятия законопроекта депутаты регионального парламента учредят: государственную премию в области хореографического искусства имени М. С. Годенко, госпремию по литературе имени В. П. Астафьева, аналогичную награду за достижения в музыке имени В. И. Шпиллера, премию в области оперного искусства имени Д. А. Хворостовского, премию за успехи в развитии театра имени И. М. Смоктуновского, а также премию по кинематографии имени В. И. Трегубовича.Размер премии составит 230 тысяч рублей.Планируется, что государственные премии Красноярского края в области культуры будут присуждаться работникам и творческим коллективам решением губернатора региона на основании предложений экспертного совета.