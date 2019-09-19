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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:23 В Норильске происходит паспортизация и диагностика автомобильных дорог. Обследование улично-дорожной сети проведено в полном объёме.
16:55 Дудинский порт готовится к серьёзной реконструкции причалов.
16:55 В Норильске 57 полицейских нарушили антикоррупционные законы.
16:25 В автотранспортном комплексе Заполярного транспортного филиала обновляется парк малой техники.
16:20 В течение учебного года у норильских школьников будут 37 каникулярных дней.
15:18 Кран пятого поколения. В парке перегрузочного оборудования Заполярного транспортного филиала "Норникеля" крупное пополнение - мобильный кран Liebherr LHM-420 .
15:02 Официальное предупреждение прокуратуры: мусор во дворах недопустим.
14:13 По поручению Александра Усса разработан проект закона о премировании выдающихся работников культуры края.
14:12 Прощание в Василием Григорьевичем Пашиновым состоится завтра в 14.30 в ритуальном зале Норильска.
12:31 В «Родине» пройдут кинопоказы к юбилею Красноярского края.
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