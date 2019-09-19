Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40816

19 сентября 2019, 15:02



Официальное предупреждение прокуратуры: мусор во дворах недопустим.



Просмотров:154 Информация об очередных проблемах с вывозом мусора из Норильских дворов во время прокурорской проверки подтвердилась. Региональный оператор по обращению с ТКО «Росттех» стал выполнять свои обязанности ненадлежащим образом. Причина - поступление новой мусороуборочной техники и ввод её в эксплуатацию. В связи с этим прокуратура города объявила начальнику управления городского хозяйства администрации Норильска и представителю «Росттеха» официальные предостережения о недопустимости нарушения права жителей города на благоприятную окружающую среду. К настоящему времени мусор с проблемных территорий: ул. Бегичева, 2б, 4, пр. Ленинский, 25, ул. Бегичева 22, 20, 43, 45, и ул. Завенягина, 2, вывезен.