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19 сентября 2019, 15:18

Кран пятого поколения. В парке перегрузочного оборудования Заполярного транспортного филиала "Норникеля" крупное пополнение - мобильный кран Liebherr LHM-420 .


До конца года ЗТФ получит ещё семь единиц техники, в том числе второй такой кран.
18 лет назад Дудинский морской порт начал переход с портальных электрических кранов на мобильные краны на пневмоколесном ходу. За это время было закуплено 12 мобильных кранов и пять портальных производства компании Liebherr. Заполярный транспортный филиал располагает и собственным портовым флотом, который состоит из морских и речных буксиров с мощностью от 250 до 2800 л. с., ледокола «Авраамий Завенягин», лоцманского катера, танкера-бункеровщика и других судов. Морской флот «Норникеля» включает шесть судов ледового класса: пять сухогрузов и танкер. Этого достаточно, чтобы обеспечить круглогодичное перемещение всех материалов на морском направлении.
В этом году значительно выросло финансирование обновления основного перегрузочного оборудования и инфраструктурных проектов. Общая сумма программы закупа оборудования, без учета инвестиций в контейнерный парк и капремонты, - 933 млн руб. По сравнению с 2018 годом объём инвестиций в основное перегрузочное оборудование вырос в шесть раз. И если год назад закупили только три единицы техники – вилочный погрузчик и два ричстакера Hyster, то в этом их будет десять, в том числе шесть тяжёлых и средних погрузчиков различного назначения, два мобильных крана Liebherr LHM-420 и автокран Terex.
Сегодня на грузовых причалах порта притягивает взгляды мобильный кран Liebherr LHM-420 - огромная махина грузоподъёмностью 124 тонны. В его задачу будет входить обработка всей номенклатуры грузов, перегружаемых в порту Дудинки, и их погрузка на суда компании. Усиленная диаграмма грузоподъёмности крана и вылет стрелы до 48 метров позволяют обрабатывать широкую номенклатуру судов.
По словам Александра Завгороднего, главного механика, начальника отдела механизации и оборудования ЗТФ, работающие в порту краны модели LHM-250 имеют максимальную грузоподъёмность 64 тонны и при обработке тяжёлых грузов работают на максимальных вылетах:
- Liebherr LHM-420 - дизель-электрический кран пятого поколения, он может работать как от дизеля, так и от берегового электропитания. Его конструкция оптимизирована для обслуживания судов класса «панамакс». Мобильные портовые краны этой серии способны поднимать и опускать грузы со скоростью до 120 м/мин. Кран отлично подходит для быстрой перевалки как сыпучих, так и тарно-штучных грузов. Он эргономичен и удобен в управлении – в том числе с пульта, имеет альтернативную электросиловую установку, чем отличается от предыдущего поколения.
Специалисты обещают, что новый кран стоимостью почти в 5 млн евро выдержит северные морозы, не снижая грузоподъёмности. Пока он обслуживает в среднем 25 контейнеров в час, но может перемещать до 38 контейнеров. Его скорость на 30% выше, чем у кранов предыдущего поколения. Производитель даёт гарантию качества на два года. Всё это время на территории будет работать сервисная служба Liebherr.
Кран уже собран, проведены испытания согласно требованиям Ростехнадзора, ведётся регистрация техники, которая занимает до 30 суток, формируются экипажи. Попасть в их состав непросто. В ЗТФ объявлен внутренний конкурс, по результатам которого лучшие из лучших докеров-механизаторов пройдут обучение и стажировку. По мнению руководства ЗТФ это позволит не только увеличить сроки работы техники и содержать её в работоспособном состоянии, но и даст стимул молодым работникам реализовать свои умения и наращивать знания.
Алексей Новаков, директор Заполярного транспортного филиала «Норникеля»:
- Обновление парка связано с плановой заменой устаревающей техники, а также с учётом предстоящих масштабных проектов – в том числе серного.
Этот кран – наша «первая ласточка». В этом году ждём аналогичный кран: он уже собран, прошёл испытания на заводе (Росток, Германия), готовится к отгрузке в Дудинку. Прибытие ожидается к концу сентября. Запустим его в конце октября - начале ноября.
Алексей Новаков также отметил, что в 2019 году принята программа обновления парка мобильных кранов, по которой в течение пяти лет ЗТФ получит ещё десять таких машин:
- Если того потребует ситуация, мы готовы увеличить и это количество. Мы также планируем утвердить в 2020 году программу по обновлению парка портальных кранов, тяжёлых и средних погрузчиков. Мы уже получили два новых погрузчика Hyunday грузоподъёмностью 18 тонн.
В свою очередь Герман Игнатов, руководитель департамента портового оборудования компании «Либхерр-Русланд», высоко оценил сотрудничество с «Норникелем» и, в частности, с Дудинским портом. По его словам, очень важно то, что новый кран адаптирован под экологические нормы, является более скоростным и производительным.
- Благодарю порт за наше почти 20-летнее сотрудничество. Дудинка первой в Арктике внедряет инновационные технологии, на неё равняются остальные территории. Мы поставляем краны в Сабетту, Магадан, Архангельск, но начиналось всё с Дудинки - говорит Герман Игнатов.
Фото Владимира Макушкина

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