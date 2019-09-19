Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40818

19 сентября 2019, 16:20



В течение учебного года у норильских школьников будут 37 каникулярных дней.

Первая передышка от учёбы будет уже в ноябре – со 2 по 6-е. Новогодние каникулы продлятся 12 дней с 28 декабря по 8 января. Недельный отдых предстоит с 3 по 9 февраля. Весной будет два перерыва в образовательном процессе – с 7 по 15 марта и с 1 по 4 мая. Завершение учебного года запланировано на 23 мая. Фото Ирины Яринской

Просмотров:139 Первая передышка от учёбы будет уже в ноябре – со 2 по 6-е. Новогодние каникулы продлятся 12 дней с 28 декабря по 8 января. Недельный отдых предстоит с 3 по 9 февраля. Весной будет два перерыва в образовательном процессе – с 7 по 15 марта и с 1 по 4 мая.Завершение учебного года запланировано на 23 мая.Фото Ирины Яринской