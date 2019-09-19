Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40819

19 сентября 2019, 16:25



В автотранспортном комплексе Заполярного транспортного филиала обновляется парк малой техники.

Появление уборочной машины – большое подспорье в уборке территории, говорят в автотранспортном комплексе, ведь прежде приходилось трудиться вручную, метёлками собирая грязь в самосвалы. Пока новая техника проходит обкатку, специалисты оценивают её возможности и мощность. Из числа наиболее опытных водителей определены те, кто будут управлять новинкой. Причём дополнительного обучения это не потребует, уверяют в автотранспортном комплексе – достаточно изучить инструкцию по эксплуатации. На этом пополнение парка техники комплекса не заканчивается. В этом году в нём появился и новый пассажирский ПАЗ, ожидается поставка новых КамАЗов. На 2020-й год планируется заказ двух полуприцепов для вывоза снега. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:131 Недавно прибыла вакуумная уборочная машина КО-5340, произведенная на Курганском заводе дорожных машин. Она собрана на основе автомобиля МАЗ и предназначена для механизированной уборки площадей с асфальтовым или цементобетонным покрытием от пыли, песка, щебня, листьев. Как рассказал Сергей Мишунин, начальник автотранспортного комплекса Заполярного транспортного филиала компании «Норникель», машина будет работать на территории различных объектов ЗТФ, в том числе производственных площадок, гаражей. «Она имеет функцию пылесоса, втягивая песок, грязь и воду, в том числе из труднодоступных участков дороги, в бункер ёмкостью 7 м3. Причём сухую пыль машина предварительно орошает водой, чтобы собрать нелетучую взвесь. Ей в помощь не нужен самосвал: при наполнении бункера она опорожняется на отвале. Важно, что машина маневренна и удобна в управлении, характеризуется минимальной шумностью», - пояснил он.Появление уборочной машины – большое подспорье в уборке территории, говорят в автотранспортном комплексе, ведь прежде приходилось трудиться вручную, метёлками собирая грязь в самосвалы. Пока новая техника проходит обкатку, специалисты оценивают её возможности и мощность. Из числа наиболее опытных водителей определены те, кто будут управлять новинкой. Причём дополнительного обучения это не потребует, уверяют в автотранспортном комплексе – достаточно изучить инструкцию по эксплуатации.На этом пополнение парка техники комплекса не заканчивается. В этом году в нём появился и новый пассажирский ПАЗ, ожидается поставка новых КамАЗов. На 2020-й год планируется заказ двух полуприцепов для вывоза снега.Фото Владимира Макушкина