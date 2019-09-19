Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40820

19 сентября 2019, 16:55



В Норильске 57 полицейских нарушили антикоррупционные законы.

Как сообщается на сайте краевой прокуратуры, десять сотрудников не представили сведения о недвижимости, находящейся в индивидуальной или долевой собственности, восемь полицейских не сообщили о получении доходов от продажи транспорта. Один работник указал ложные данные о доходе, полученном от продажи недвижимости. Двое полицейских не сообщили работодателю о возникновении или возможности возникновения конфликта интересов в связи с наличием у них акций коммерческих предприятий, которые не были переданы в доверительное управление. По результатам проверки начальнику норильского отдела полиции внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое находится на рассмотрении.

Просмотров:203 Прокуратура города проверила исполнение сотрудниками Отдела МВД России по г. Норильску обязанностей, ограничений и запретов, установленных антикоррупционными законами. В результате выяснилось, что 57 полицейских не исполнили обязанности по предоставлению достоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.Как сообщается на сайте краевой прокуратуры, десять сотрудников не представили сведения о недвижимости, находящейся в индивидуальной или долевой собственности, восемь полицейских не сообщили о получении доходов от продажи транспорта. Один работник указал ложные данные о доходе, полученном от продажи недвижимости. Двое полицейских не сообщили работодателю о возникновении или возможности возникновения конфликта интересов в связи с наличием у них акций коммерческих предприятий, которые не были переданы в доверительное управление.По результатам проверки начальнику норильского отдела полиции внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое находится на рассмотрении.