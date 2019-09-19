Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/40820
19 сентября 2019, 16:55

В Норильске 57 полицейских нарушили антикоррупционные законы.


Прокуратура города проверила исполнение сотрудниками Отдела МВД России по г. Норильску обязанностей, ограничений и запретов, установленных антикоррупционными законами. В результате выяснилось, что 57 полицейских не исполнили обязанности по предоставлению достоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Как сообщается на сайте краевой прокуратуры, десять сотрудников не представили сведения о недвижимости, находящейся в индивидуальной или долевой собственности, восемь полицейских не сообщили о получении доходов от продажи транспорта. Один работник указал ложные данные о доходе, полученном от продажи недвижимости. Двое полицейских не сообщили работодателю о возникновении или возможности возникновения конфликта интересов в связи с наличием у них акций коммерческих предприятий, которые не были переданы в доверительное управление.
По результатам проверки начальнику норильского отдела полиции внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое находится на рассмотрении.

Просмотров:203
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 19 сентября 2019 
17:23   В Норильске происходит паспортизация и диагностика автомобильных дорог. Обследование улично-дорожной сети проведено в полном объёме. 16:55   Дудинский порт готовится к серьёзной реконструкции причалов.
16:55   В Норильске 57 полицейских нарушили антикоррупционные законы. 16:25   В автотранспортном комплексе Заполярного транспортного филиала обновляется парк малой техники.
16:20   В течение учебного года у норильских школьников будут 37 каникулярных дней. 15:18   Кран пятого поколения. В парке перегрузочного оборудования Заполярного транспортного филиала "Норникеля" крупное пополнение - мобильный кран Liebherr LHM-420 .
15:02   Официальное предупреждение прокуратуры: мусор во дворах недопустим. 14:13   По поручению Александра Усса разработан проект закона о премировании выдающихся работников культуры края.
14:12   Прощание в Василием Григорьевичем Пашиновым состоится завтра в 14.30 в ритуальном зале Норильска. 12:31   В «Родине» пройдут кинопоказы к юбилею Красноярского края.
12:22   Педагогов допобразования приглашают в онлайн-школу анимации. 12:12   Клуб авторской песни открывает очередной творческий сезон.
11:37   Концерт, посвящённый Международному дню глухих, пройдёт в Городском центре культуры 21 сентября в 19.00. 11:16   Специалисты КДЦ им. Высоцкого обменялись опытом с коллегами-кинопрокатчиками Красноярья.
11:16   Росприроднадзор и «Норникель» договорились о сотрудничестве. 11:15   Президент Владимир Путин ознакомился с новейшими техническими наработками «Норникеля».
11:15   В крае продолжают разрабатывать законопроект о поддержке граждан, пострадавших от действий застройщиков.

 18 сентября 2019 
18:08   В структуру администрации Норильска планируется внести изменения. Их обсудили на заседании комиссии по социальной политике. 17:17   Уже завтра наши подписчики получат цветной номер «Заполярной правды»: сегодня состоялся торжественный запуск новой типографской машины.
16:57   Благотворительный фонд «69 параллель» подвёл итоги акции «Дети вместо цветов». Участниками акции стали 33 класса из школ Большого Норильска. 16:17   Для обеспечения Норильска и Таймыра продуктами краевые власти предлагают создать логистический центр.
16:09   Впервые в Норильске на крыше многоэтажки при ремонте использовали новый кровельный материал. 16:09   В Норильске возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины в результате падения из окна многоэтажного дома.
14:25   До конца года удостоверения «Почётный донор» получат 22 норильчанина. 13:50   Тонну фруктов и овощей неизвестного происхождения уничтожили в Норильске.
13:28   Спикер норильского парламента Александр Пестряков: «Проблему привлечения трудовых ресурсов в Арктику невозможно решить без системной господдержки». 13:23   Арктика должна стать локомотивом роста экономики. Помогут в этом и национальные проекты.
12:33   Таймырская команда вновь стала победителем районной спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями. 12:15   Популярный детский писатель Юрий Кузнецов провёл в Норильске три встречи с читателями.
11:57   Музей Норильска в залах художественной галереи открывает новый творческий сезон занятий по изобразительному искусству. 11:55   Благодаря победе ЦБС в конкурсе национальных проектов в Норильске появится виртуальный концертный зал.
11:27   В Чите при поддержке «Норникеля» открылся первый «Кванториум». 10:57   «Северный тревелог» в действии: в публичной библиотеке Норильска открылась поэтическая лаборатория для начинающих норильских писателей.
10:22   Краевое правительство одобрило постановление об отмене режима ЧС в лесах.

 17 сентября 2019 
16:59   Норильчан приглашают на день бесплатной юридической помощи. 15:27   Представители творческих объединений Норильского городского центра культуры дали концерт в колонии-поселении.
15:07   Школе аниматоров «Подари улыбку!» срочно требуются ученики от 16 и старше. 14:57   Сегодня капитальный ремонт ведётся в целом ряде жилых домов города, но половина из намеченного объёма уже сделана.
14:10   Две недели есть у ценителей живописи, чтобы увидеть выставку работ участников проекта «Норильский пленэр: перспективы мастерства». 14:07   Мошенники придумывают всё новые схемы обмана: молодая красноярка перевела 350 тысяч на «безопасный» счёт и осталась ни с чем.
13:21   В Норильске снижается безработица. 13:11   В субботу, 21 сентября, в Норильске пройдет автоквест "На тачке" в рамках экомарафона "ПонесЛось!".
12:54   Промышленное производство в стране за год значительно выросло. 12:54   «Норникель» объявляет о старте обновлённого конкурса социальных проектов.
12:30   В Норильске мужчина предстал перед судом за кражу автомобиля. 12:28   В Хатанге завершил работу фестиваль ремёсел.

 16 сентября 2019 
19:37   Норильским пассажироперевозчикам напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности на маршрутах. 18:59   Сегодня в Красноярске звание «Почётный донор России» получили 28 норильчан.
18:58   В городском конкурсе «Стритрейсер» приняло участие 19 школьных команд. 18:58   Воспитанники Норильского детского дома и школы-интерната № 2 узнали о том, какие необдуманные действия могут привести к беде.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх