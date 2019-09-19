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19 сентября 2019, 16:55



Дудинский порт готовится к серьёзной реконструкции причалов.

- Каждый год мы нанимаем водолазов, которые обследуют причалы, состояние причальной стенки под водой, состояние дна на соответствие проектным глубинам. Енисей местами делает наносы, местами - вымывает дно. Только после заключения водолазов мы начинаем летнюю навигацию. В будущем году ЗТФ планирует дноуглубительные работы на втором перегрузочном комплексе (выполняет их специализированная организация), чтобы привести глубины к проектным. Обследование ведётся весной, углубление дна - в течение летней навигации. В последний раз его делали три года назад, тогда же чистили фарватер реки Дудинка и причалы, - пояснил Алексей Новаков. Директор ЗТФ также отметил, что летнюю навигацию 2019 года порт отработал хорошо. Претензий к работе персонала перегрузочных и вспомогательных комплексов нет. И это с учётом того, что открылась навигация позднее обычного. А её закрытие планируется во второй декаде октября. Ещё один новый, экологически значимый проект – организация затарки серы в МКР. «Согласно обязательствам компании, сера теперь не перерабатывается в навал. Нам поручено организовать загрузку комовой серы в биг-беги (мягкие контейнеры). Мы успешно освоили технологию, вышли на производительность 1,5 - 1,6 тыс. тонн в сутки. Первая партия – 15 тысяч тонн - уже отправлена в Красноярск. Сейчас готова судовая морская партия, третья вновь будет речной. То есть вся сера, накопленная на НМЗ, будет вывезена, изменится только её упаковка, - заключил Алексей Новаков. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:113 Как рассказал Алексей Новаков, директор ЗТФ, сейчас принята программа реконструкции двух морских причалов для эксплуатации мобильных кранов нового поколения. Это важно для качественной обработки приходящего материального потока и отгрузки металлопродукции комбината. Запланирована реконструкция морских причалов М2, М3 с формированием единого грузового фронта. Помимо того планируется модернизация системы электроснабжения морских причалов и развитие площадей хранения сыпучих грузов в районе «Лесобиржи».- Каждый год мы нанимаем водолазов, которые обследуют причалы, состояние причальной стенки под водой, состояние дна на соответствие проектным глубинам. Енисей местами делает наносы, местами - вымывает дно. Только после заключения водолазов мы начинаем летнюю навигацию. В будущем году ЗТФ планирует дноуглубительные работы на втором перегрузочном комплексе (выполняет их специализированная организация), чтобы привести глубины к проектным. Обследование ведётся весной, углубление дна - в течение летней навигации. В последний раз его делали три года назад, тогда же чистили фарватер реки Дудинка и причалы, - пояснил Алексей Новаков.Директор ЗТФ также отметил, что летнюю навигацию 2019 года порт отработал хорошо. Претензий к работе персонала перегрузочных и вспомогательных комплексов нет. И это с учётом того, что открылась навигация позднее обычного. А её закрытие планируется во второй декаде октября.Ещё один новый, экологически значимый проект – организация затарки серы в МКР. «Согласно обязательствам компании, сера теперь не перерабатывается в навал. Нам поручено организовать загрузку комовой серы в биг-беги (мягкие контейнеры). Мы успешно освоили технологию, вышли на производительность 1,5 - 1,6 тыс. тонн в сутки. Первая партия – 15 тысяч тонн - уже отправлена в Красноярск. Сейчас готова судовая морская партия, третья вновь будет речной. То есть вся сера, накопленная на НМЗ, будет вывезена, изменится только её упаковка, - заключил Алексей Новаков.Фото Владимира Макушкина