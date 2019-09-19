Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40822

19 сентября 2019, 17:23



В Норильске происходит паспортизация и диагностика автомобильных дорог. Обследование улично-дорожной сети проведено в полном объёме.

Паспортизацией кемеровский подрядчик занимается без малого десять лет. Работы выполняли в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Кемерово, Новокузнецке, Чите. А вот в Норильске довелось поработать впервые. Для выполнения работ на территорию была привезена специальная дорожная лаборатория, целая мобильная система, оснащённая видеокамерами, что позволяет видеть дорогу на 180 градусов. Лаборатория позволяет определить ровность и прочность асфальтобетонного покрытия и даже сцепление колёс с автомобильной дорогой. Совокупность всех данных даёт целостное представление о каждой автомобильной дороге в отдельности. Оператор лаборатории видит всё, что относится к элементам обустройства дороги. В процессе съёмки автоматически фиксируются GPS-координаты, геометрические параметры: продольные/поперечные, видимость встречных автомобилей. Эти данные будут использоваться для введения запрета на обгон на том или ином участке дороги, а также анализа расстановки соответствующих дорожных знаков. При необходимости проверяющая организация готова предложить своё видение решения дорожных проблем. Денис Копылов, генеральный директор «Проектгрупп» (город Кемерово), отмечает: «Сейчас полевые работы уже на стадии завершения, продолжаются замеры интенсивности движения и правильности работы светофорных объектов на отдельных участках дорог. В дальнейшем собранная информация будет передана в камеральный отдел для подготовки отчётов, которые затем поступят заказчику, то есть «Норильскавтодору». Сейчас мы можем говорить, что обследовано сто процентов автодорог, то есть вся улично-дорожная сеть Норильска». Итоги паспортизации этого года, как и сами паспорта дорог, будут готовы уже к ноябрю этого года. Работы по паспортизации и диагностике дорожной сети велись в рамках муниципального контракта с «Норильскавтодором», стоимость которого составила 16,9 миллиона рублей.

Просмотров:257 Работы, по паспортизации норильских дорог, которые происходят раз в пять лет, начались 26 августа. Эта процедура позволяет получить полную и актуальную характеристику технического состояния дорог, наличию знаков, разметки, дорожных сооружений. Уточняются существующие геометрические параметры дорог, делаются замеры, проверяется наличие искусственных сооружений - мостов, путепроводов, водопропускных каналов, а также наличие дефектов и деформаций. Проверяются нормативные документы и правильность размещения светофоров, дорожных знаков, барьерных ограждений, автобусных остановок и их соответствие требованиям ГОСТа. В ходе диагностики определяется степень износа и возможные затраты на ремонт для дальнейшего планирования строительства, реконструкции, содержания дорог и расчёта стоимости дорожных сооружений. Выполняет работы кемеровская подрядная организация «Проектгрупп».Паспортизацией кемеровский подрядчик занимается без малого десять лет. Работы выполняли в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Кемерово, Новокузнецке, Чите. А вот в Норильске довелось поработать впервые. Для выполнения работ на территорию была привезена специальная дорожная лаборатория, целая мобильная система, оснащённая видеокамерами, что позволяет видеть дорогу на 180 градусов. Лаборатория позволяет определить ровность и прочность асфальтобетонного покрытия и даже сцепление колёс с автомобильной дорогой. Совокупность всех данных даёт целостное представление о каждой автомобильной дороге в отдельности. Оператор лаборатории видит всё, что относится к элементам обустройства дороги. В процессе съёмки автоматически фиксируются GPS-координаты, геометрические параметры: продольные/поперечные, видимость встречных автомобилей. Эти данные будут использоваться для введения запрета на обгон на том или ином участке дороги, а также анализа расстановки соответствующих дорожных знаков.При необходимости проверяющая организация готова предложить своё видение решения дорожных проблем.Денис Копылов, генеральный директор «Проектгрупп» (город Кемерово), отмечает:«Сейчас полевые работы уже на стадии завершения, продолжаются замеры интенсивности движения и правильности работы светофорных объектов на отдельных участках дорог. В дальнейшем собранная информация будет передана в камеральный отдел для подготовки отчётов, которые затем поступят заказчику, то есть «Норильскавтодору». Сейчас мы можем говорить, что обследовано сто процентов автодорог, то есть вся улично-дорожная сеть Норильска».Итоги паспортизации этого года, как и сами паспорта дорог, будут готовы уже к ноябрю этого года.Работы по паспортизации и диагностике дорожной сети велись в рамках муниципального контракта с «Норильскавтодором», стоимость которого составила 16,9 миллиона рублей.