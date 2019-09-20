|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
15:30 Управление жилищного фонда меняет адрес приёма норильчан.
15:20 В субботу, 21 сентября, пройдёт традиционное массовое восхождение на гору Сокол.
15:19 Жителям Красноярского края доступна информационная система, содержащая сведения о социальных льготах.
14:57 Авиакомпания NordStar объявляет о распродаже авиабилетов на рейсы из Красноярска и Москвы.
14:40 Госавтоинспекторы провели уроки безопасности уже в 12 школах Большого Норильска.
13:46 В выходные в Норильске госавтоинспекторы проведут рейдовые мероприятия «Пешеход» и «Пешеходный переход».
13:45 Сегодня в Норильске стартует Спартакиада школьников.
13:45 Кинокомплекс «Родина» принимает участие в международном форуме «Кино Экспо».
13:44 Норильчан приглашают к участию во всероссийском историческом квесте «Глубина».
12:09 После годичного ремонта в порт Дудинки прибыл ледокол «Авраамий Завенягин».
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх