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20 сентября 2019, 11:42



Эковолонтёры «Норникеля» выпустили четыре тысячи мальков сига в озеро Лумболка в Мончегорске.

Следить за процессом приживания мальков будут «гринтимовцы» и специалисты фонда «Мурманский лосось». Фото volhovnews.ru

Просмотров:110 Восстановление популяции рыбы стало главным проектом 2019 года у мончегорских участников экомарафона «ПонесЛось!» из команды Green Team. Выращивали молодь, привезённую из Ленинградской области, на Княжегубском заводе. Если эксперимент пройдёт удачно, то в следующем и других годах он повторится, и в Мончегорске будут и маточное стадо разводить, и свою икру получать.Следить за процессом приживания мальков будут «гринтимовцы» и специалисты фонда «Мурманский лосось».Фото volhovnews.ru