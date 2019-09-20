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20 сентября 2019, 12:05



Звание лучшей артистки балета России досталось красноярской балерине.

Конкурс проходил с 13 по 18 сентября. Победителями стали исполнители современного танца в музыкальном театре. Лучших определяли в двух возрастных категориях среди мужчин и женщин. «В жюри конкурса вошли народная артистка РФ Марина Леонова, художественный руководитель театра «Кремлёвский балет» Андрей Петров, художественный руководитель Марийского государственного театра оперы и балета имени Эрика Сапаева Константин Иванов и другие. Конкурсное жюри возглавил народный артист СССР Юрий Григорович», – говорится в сообщении ТАСС. Согласно информации с официального сайта Красноярского театра оперы и балета, Олеся Алдонина выступает на сцене с 2005 года. В составе балетной труппы представляла театр в Мексике, Италии, Великобритании и ряде других стран. В 2017 году работала хореографом-постановщиком Польского акта в опере «Борис Годунов», а спустя год – в «Рафаэле». Фото: krasopera.ru

Просмотров:102 В Ярославле подвели итоги Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов. Премии получили 13 человек со всей России. Как сообщает ТАСС со ссылкой на «Росконцерт», в их число вошла солистка Красноярского театра оперы и балета Олеся Алдонина.Конкурс проходил с 13 по 18 сентября. Победителями стали исполнители современного танца в музыкальном театре. Лучших определяли в двух возрастных категориях среди мужчин и женщин.«В жюри конкурса вошли народная артистка РФ Марина Леонова, художественный руководитель театра «Кремлёвский балет» Андрей Петров, художественный руководитель Марийского государственного театра оперы и балета имени Эрика Сапаева Константин Иванов и другие. Конкурсное жюри возглавил народный артист СССР Юрий Григорович», – говорится в сообщении ТАСС.Согласно информации с официального сайта Красноярского театра оперы и балета, Олеся Алдонина выступает на сцене с 2005 года. В составе балетной труппы представляла театр в Мексике, Италии, Великобритании и ряде других стран. В 2017 году работала хореографом-постановщиком Польского акта в опере «Борис Годунов», а спустя год – в «Рафаэле».Фото: krasopera.ru