Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40826

20 сентября 2019, 12:09



После годичного ремонта в порт Дудинки прибыл ледокол «Авраамий Завенягин».

Ледокол «Авраамий Завенягин» с дизель-электрической силовой установкой был спущен на воду в 1984 году в Финляндии, на верфи компании Wärtsilä. Его длина – более 76 метров, ширина – 16,5, высота борта – 4,6 метра. Максимальная скорость хода -13 узлов. Он может работать в автономном режиме до 23 суток. Полная вахта судна, экипаж которого составляет 18 человек, работает с 1 ноября по 10 июня. В остальное время несёт дежурство усечённый состав. Он приспособлен к самостоятельному плаванию в разрежённых однолетних арктических льдах толщиной до 1,1 – 1,3 метра. Как рассказал Александр Горбунов, начальник портового флота Заполярного транспортного филиала компании «Норникель», в ходе ремонта разбиралось движительно-рулевое устройство, проверялись гребные винты, валы, произведена дефектация корпуса, окраска специальной краской для меньшего обледенения судна. Также проведены профилактические работы по электрооборудованию, отремонтированы вспомогательные системы и механизмы: система пожаротушения, осушения судна. Прошли работы по палубным системам и механизмам, заменены масла, фильтры для стоков. 22 августа ледокол вышел из Красноярска и прибыл в Дудинку 28 августа. Теперь до наступления зимней навигации он будет находиться в отстое. За неделю до выпуска экипаж начнёт его подготовку к эксплуатации. «Модернизацию выполняли несколько лет назад, когда меняли систему управления гребными винтами, установив современные платы фирмы Siemens. В этом году было важно провести профилактику и ремонт, чтобы судно ближайшие пять лет бесперебойно отработало – до следующего ремонта. Кроме того, раз в три года судно поступает на доковый осмотр», - рассказал Александр Горбунов. Ледокол привычен к интенсивной работе: зимой используется почти при каждом подходе морского судна, поскольку высока смерзаемость причала и крупные корабли не могут подойти вплотную самостоятельно. «Авраамий Завенягин» промывает причалы ото льда. Интересно, что это судно – единственное подобное на Енисее и уникально тем, что построено специально для рек Сибири. Этому способствует низкая посадка ледокола (осадка 2,5 метра) и расположение рубки, что позволяет судну проходить под мостами в случае спасательных работ на мелких реках. Также ледокол используется и как резервный источник питания для города на случай аварий. Дважды в год проходят тренировки по переключению судна на три электрогенератора. В прошлом году эта функция ледокола пригодилась городу Дудинке. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:119 Капремонт в Красноярском судоремонтном центре продлил срок службы ледокола, по крайней мере, на пять лет.Ледокол «Авраамий Завенягин» с дизель-электрической силовой установкой был спущен на воду в 1984 году в Финляндии, на верфи компании Wärtsilä. Его длина – более 76 метров, ширина – 16,5, высота борта – 4,6 метра. Максимальная скорость хода -13 узлов. Он может работать в автономном режиме до 23 суток. Полная вахта судна, экипаж которого составляет 18 человек, работает с 1 ноября по 10 июня. В остальное время несёт дежурство усечённый состав. Он приспособлен к самостоятельному плаванию в разрежённых однолетних арктических льдах толщиной до 1,1 – 1,3 метра.Как рассказал Александр Горбунов, начальник портового флота Заполярного транспортного филиала компании «Норникель», в ходе ремонта разбиралось движительно-рулевое устройство, проверялись гребные винты, валы, произведена дефектация корпуса, окраска специальной краской для меньшего обледенения судна. Также проведены профилактические работы по электрооборудованию, отремонтированы вспомогательные системы и механизмы: система пожаротушения, осушения судна. Прошли работы по палубным системам и механизмам, заменены масла, фильтры для стоков.22 августа ледокол вышел из Красноярска и прибыл в Дудинку 28 августа. Теперь до наступления зимней навигации он будет находиться в отстое. За неделю до выпуска экипаж начнёт его подготовку к эксплуатации.«Модернизацию выполняли несколько лет назад, когда меняли систему управления гребными винтами, установив современные платы фирмы Siemens. В этом году было важно провести профилактику и ремонт, чтобы судно ближайшие пять лет бесперебойно отработало – до следующего ремонта. Кроме того, раз в три года судно поступает на доковый осмотр», - рассказал Александр Горбунов.Ледокол привычен к интенсивной работе: зимой используется почти при каждом подходе морского судна, поскольку высока смерзаемость причала и крупные корабли не могут подойти вплотную самостоятельно. «Авраамий Завенягин» промывает причалы ото льда.Интересно, что это судно – единственное подобное на Енисее и уникально тем, что построено специально для рек Сибири. Этому способствует низкая посадка ледокола (осадка 2,5 метра) и расположение рубки, что позволяет судну проходить под мостами в случае спасательных работ на мелких реках.Также ледокол используется и как резервный источник питания для города на случай аварий. Дважды в год проходят тренировки по переключению судна на три электрогенератора. В прошлом году эта функция ледокола пригодилась городу Дудинке.Фото Владимира Макушкина