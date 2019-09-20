Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40827

20 сентября 2019, 13:44



Норильчан приглашают к участию во всероссийском историческом квесте «Глубина».

Участникам предстоит посетить восемь станций с заданиями о тайнах, скрывающихся в глубине истории, и подвигах соотечественников в водных условиях. Чтобы принять участие в квесте, необходимо собрать команду от четырёх до шести человек (в возрасте от 14 до 30 лет), назначить капитана, подать командную заявку на адрес yushkovada@mail.ru до 24 сентября и дождаться подтверждения об участии. 25 сентября с 17.30 до 18.00 необходимо пройти регистрацию в Молодёжном центре (ул. Советская, 9а). Скачать заявку на участие, а также ознакомиться с положением о проведении квеста можно по ссылке: https://vk.com/docs-174208692

Просмотров:78 Эксперты Института океанологии РАН утверждают, что мировой океан сегодня детально изучен не более чем на 2%, несмотря на то что вода покрывает 70% планеты. Так что же на самом деле скрывает глубина? Узнаем на квесте. 25 сентября в Молодёжном центре Норильска пройдет исторический квест «Глубина», который организован в рамках работы муниципального штаба краевой флагманской программы «Волонтёры Победы».Участникам предстоит посетить восемь станций с заданиями о тайнах, скрывающихся в глубине истории, и подвигах соотечественников в водных условиях. Чтобы принять участие в квесте, необходимо собрать команду от четырёх до шести человек (в возрасте от 14 до 30 лет), назначить капитана, подать командную заявку на адрес yushkovada@mail.ru до 24 сентября и дождаться подтверждения об участии. 25 сентября с 17.30 до 18.00 необходимо пройти регистрацию в Молодёжном центре (ул. Советская, 9а).Скачать заявку на участие, а также ознакомиться с положением о проведении квеста можно по ссылке: https://vk.com/docs-174208692