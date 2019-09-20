Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40828

20 сентября 2019, 13:45



Кинокомплекс «Родина» принимает участие в международном форуме «Кино Экспо».

«Картины презентуют и сами авторы», - говорит сотрудница кинокомплекса «Родина» Наталья Лямшева, которая представляет на форуме Норильск. - Так, Дмитрий Дибров показал участникам фильм «Стикер», а Аглая Тарасова и Сергей Сафронов представили свою картину «Смертельные иллюзии». Возможно, вскоре эти ленты войдут в широкий кинопрокат». Особое впечатление на посетителей произвела выставка «Кино Экспо» – одна из трёх крупнейших мировых выставок киноиндустрии. Участники форума познакомились с техническими современными разработками: лазерными проекторами, развлекательными многофункциональными комплексами, которые помогают сделать работу более эффективной. Также в рамках форума проходят конференции, семинары, круглые столы и деловые встречи. А сегодня состоится одно из главных мероприятий форума – российская гала-премьера фильма «Андрей – голос вина» о легендарном русском виноделе Андрее Челищеве.

Просмотров:79 XXI Международный форум и выставка «Кино Экспо» проходит в Санкт-Петербурге. Для людей, связанных с миром кино, это одно из значимых событий в их профессиональной деятельности. В этом году на форум съехалось более трёх тысяч участников. Продюсеры, режиссёры, кинопрокатчики, артисты, сотрудники кинотеатров из разных стран мира раз в год собираются в северной столице, чтобы оценить самые перспективные зарубежные и российские проекты ближайшего будущего. И именно здесь, на форуме, решается судьба кинопремьер. Задача дистрибьюторов - доказать, что их фильм самый лучший.«Картины презентуют и сами авторы», - говорит сотрудница кинокомплекса «Родина» Наталья Лямшева, которая представляет на форуме Норильск. - Так, Дмитрий Дибров показал участникам фильм «Стикер», а Аглая Тарасова и Сергей Сафронов представили свою картину «Смертельные иллюзии». Возможно, вскоре эти ленты войдут в широкий кинопрокат».Особое впечатление на посетителей произвела выставка «Кино Экспо» – одна из трёх крупнейших мировых выставок киноиндустрии. Участники форума познакомились с техническими современными разработками: лазерными проекторами, развлекательными многофункциональными комплексами, которые помогают сделать работу более эффективной.Также в рамках форума проходят конференции, семинары, круглые столы и деловые встречи.А сегодня состоится одно из главных мероприятий форума – российская гала-премьера фильма «Андрей – голос вина» о легендарном русском виноделе Андрее Челищеве.