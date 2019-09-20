Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40829

20 сентября 2019, 13:45



Сегодня в Норильске стартует Спартакиада школьников.

В рамках спартакиады будет вестись командный зачёт, а также пройдут внезачётные фестивали, в которых примут участие не только члены команд, но и другие школьники, в том числе ребята с особенностями здоровья. Такого рода фестивали – это, например, первенство города по технике лыжного туризма, соревнования по настольному теннису, дартсу, фестиваль физкультурно-спортивных клубов, который включит и соревнования с участием родителей и педагогов, а также позволит проверить знания участников о спорте в целом. Организуют и фестиваль «Мир твоих возможностей» для детей с ОВЗ. В списке же зачётных дисциплин - волейбол, баскетбол, мини-футбол, школьное и легкоатлетическое многоборье, весёлые старты и соревнования по лёгкой атлетике. Большинство состязаний пройдут в школах города, за исключением масштабных соревнований: финала по мини-футболу, лёгкой атлетике, волейболу, баскетболу. Ближайшие соревнования пройдут уже 28 сентября. В 10.00 в школе №14 начнутся состязания по настольному теннису, на 14.00 запланирован шахматный турнир - открытие сезона «Гандикап», который пройдет в школе №6.

Просмотров:79 Свои команды из пяти спортсменов для участия в спартакиаде откомандировали все 36 общеобразовательных учреждений города. Как правило, честь своей школы отстаивают ученики из средних и старших параллелей, начиная с 8 класса, уже доказавшие свои спортивные успехи.В рамках спартакиады будет вестись командный зачёт, а также пройдут внезачётные фестивали, в которых примут участие не только члены команд, но и другие школьники, в том числе ребята с особенностями здоровья. Такого рода фестивали – это, например, первенство города по технике лыжного туризма, соревнования по настольному теннису, дартсу, фестиваль физкультурно-спортивных клубов, который включит и соревнования с участием родителей и педагогов, а также позволит проверить знания участников о спорте в целом. Организуют и фестиваль «Мир твоих возможностей» для детей с ОВЗ.В списке же зачётных дисциплин - волейбол, баскетбол, мини-футбол, школьное и легкоатлетическое многоборье, весёлые старты и соревнования по лёгкой атлетике. Большинство состязаний пройдут в школах города, за исключением масштабных соревнований: финала по мини-футболу, лёгкой атлетике, волейболу, баскетболу.Ближайшие соревнования пройдут уже 28 сентября. В 10.00 в школе №14 начнутся состязания по настольному теннису, на 14.00 запланирован шахматный турнир - открытие сезона «Гандикап», который пройдет в школе №6.