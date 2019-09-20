Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40830

20 сентября 2019, 13:46



В выходные в Норильске госавтоинспекторы проведут рейдовые мероприятия «Пешеход» и «Пешеходный переход».

Приоритетными для нарядов ДПС будут нерегулируемые пешеходные переходы и места массового скопления граждан. При проведении рейдов автоинспекторы применят в числе прочего и методы скрытого контроля за пешими участниками дорожного движения. Дорожные полицейские призывают автовладельцев заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и напоминают, что опережение остановившейся перед пешеходным переходом машины запрещено – из-за неё может внезапно появиться пешеход.

Просмотров:84 Необходимость в рейдах вызвана увеличением количества нарушений правил перехода проезжей части и проезда на пешеходных переходах. С начала этого года к административной ответственности привлечено более 350 пешеходов, нарушивших правила перехода проезжей части, и более 270 водителей - за нарушение правил проезда на пешеходных переходах.Приоритетными для нарядов ДПС будут нерегулируемые пешеходные переходы и места массового скопления граждан. При проведении рейдов автоинспекторы применят в числе прочего и методы скрытого контроля за пешими участниками дорожного движения.Дорожные полицейские призывают автовладельцев заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и напоминают, что опережение остановившейся перед пешеходным переходом машины запрещено – из-за неё может внезапно появиться пешеход.