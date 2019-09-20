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20 сентября 2019, 14:40



Госавтоинспекторы провели уроки безопасности уже в 12 школах Большого Норильска.



Просмотров:69 Традиционно такие встречи дорожных полицейских и школьников проходят в рамках декады безопасности дорожного движения. На встрече в школе № 1 инспекторы напомнили ребятам о правильном поведении на дорогах и во дворах. Вместе со школьниками инспекторы ДПС разобрали различные спорные ситуации, возникающие между участниками движения, объяснили, насколько важно знать безопасный маршрут «дом - школа – дом». Напомнили сотрудники ГИБДД и о необходимости использовать на верхней одежде и рюкзаках световозвращающие элементы, а при поездках в автомобиле не забывать пристёгиваться ремнями безопасности.