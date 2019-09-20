Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/40832
20 сентября 2019, 14:57

Авиакомпания NordStar объявляет о распродаже авиабилетов на рейсы из Красноярска и Москвы.


Распродажа продлится только один день – 23 сентября. Специальные тарифы будут действительны при покупке авиабилетов онлайн на сайте авиакомпании www.nordstar.ru.
В акции примут участие авиабилеты с датой вылета с 1 октября по 24 декабря 2019 года.
Стоимость авиабилетов на направлениях, участвующих в акции, составит:
Красноярск – Москва – Красноярск
Тариф в одну сторону (без багажа) без учета такс и сборов – 3 990 руб.
Тариф в одну сторону (с багажом) без учета такс и сборов – 5 990 руб.
Красноярск – Сочи – Красноярск
Тариф в одну сторону (без багажа) без учета такс и сборов – 3 990 руб.
Тариф в одну сторону (с багажом) без учета такс и сборов – 5 990 руб.
Красноярск – Пекин – Красноярск
Тариф в одну сторону (без багажа) без учета такс и сборов – 129 евро
Тариф в одну сторону (с багажом) без учета такс и сборов – 149 евро
Москва – Сочи – Москва
Тариф в одну сторону (без багажа) без учета такс и сборов – 990 руб.
Тариф в одну сторону (с багажом) без учета такс и сборов – 2 990 руб.
Москва – Минеральные Воды – Москва
Тариф в одну сторону (без багажа) без учета такс и сборов – 990 руб.
Тариф в одну сторону (с багажом) без учета такс и сборов – 2 990 руб.
Москва – Махачкала – Москва
Тариф в одну сторону (без багажа) без учета такс и сборов – 990 руб.
Тариф в одну сторону (с багажом) без учета такс и сборов – 2 990 руб.
Москва – Санкт-Петербург – Москва
Тариф в одну сторону (без багажа) без учета такс и сборов – 990 руб.
Тариф в одну сторону (с багажом) без учета такс и сборов – 2 990 руб.
Количество авиабилетов по специальным тарифам ограниченно.

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    Список новостей

 20 сентября 2019 
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15:19   Жителям Красноярского края доступна информационная система, содержащая сведения о социальных льготах. 14:57   Авиакомпания NordStar объявляет о распродаже авиабилетов на рейсы из Красноярска и Москвы.
14:40   Госавтоинспекторы провели уроки безопасности уже в 12 школах Большого Норильска. 13:46   В выходные в Норильске госавтоинспекторы проведут рейдовые мероприятия «Пешеход» и «Пешеходный переход».
13:45   Сегодня в Норильске стартует Спартакиада школьников. 13:45   Кинокомплекс «Родина» принимает участие в международном форуме «Кино Экспо».
13:44   Норильчан приглашают к участию во всероссийском историческом квесте «Глубина». 12:09   После годичного ремонта в порт Дудинки прибыл ледокол «Авраамий Завенягин».
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 19 сентября 2019 
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16:55   В Норильске 57 полицейских нарушили антикоррупционные законы. 16:25   В автотранспортном комплексе Заполярного транспортного филиала обновляется парк малой техники.
16:20   В течение учебного года у норильских школьников будут 37 каникулярных дней. 15:18   Кран пятого поколения. В парке перегрузочного оборудования Заполярного транспортного филиала "Норникеля" крупное пополнение - мобильный кран Liebherr LHM-420 .
15:02   Официальное предупреждение прокуратуры: мусор во дворах недопустим. 14:13   По поручению Александра Усса разработан проект закона о премировании выдающихся работников культуры края.
14:12   Прощание в Василием Григорьевичем Пашиновым состоится завтра в 14.30 в ритуальном зале Норильска. 12:31   В «Родине» пройдут кинопоказы к юбилею Красноярского края.
12:22   Педагогов допобразования приглашают в онлайн-школу анимации. 12:12   Клуб авторской песни открывает очередной творческий сезон.
11:37   Концерт, посвящённый Международному дню глухих, пройдёт в Городском центре культуры 21 сентября в 19.00. 11:16   Специалисты КДЦ им. Высоцкого обменялись опытом с коллегами-кинопрокатчиками Красноярья.
11:16   Росприроднадзор и «Норникель» договорились о сотрудничестве. 11:15   Президент Владимир Путин ознакомился с новейшими техническими наработками «Норникеля».
11:15   В крае продолжают разрабатывать законопроект о поддержке граждан, пострадавших от действий застройщиков.

 18 сентября 2019 
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16:09   Впервые в Норильске на крыше многоэтажки при ремонте использовали новый кровельный материал. 16:09   В Норильске возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины в результате падения из окна многоэтажного дома.
14:25   До конца года удостоверения «Почётный донор» получат 22 норильчанина. 13:50   Тонну фруктов и овощей неизвестного происхождения уничтожили в Норильске.
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12:33   Таймырская команда вновь стала победителем районной спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями. 12:15   Популярный детский писатель Юрий Кузнецов провёл в Норильске три встречи с читателями.
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11:27   В Чите при поддержке «Норникеля» открылся первый «Кванториум». 10:57   «Северный тревелог» в действии: в публичной библиотеке Норильска открылась поэтическая лаборатория для начинающих норильских писателей.
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 17 сентября 2019 
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15:07   Школе аниматоров «Подари улыбку!» срочно требуются ученики от 16 и старше.




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