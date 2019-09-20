Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40832

20 сентября 2019, 14:57



Авиакомпания NordStar объявляет о распродаже авиабилетов на рейсы из Красноярска и Москвы.

В акции примут участие авиабилеты с датой вылета с 1 октября по 24 декабря 2019 года. Стоимость авиабилетов на направлениях, участвующих в акции, составит: Красноярск – Москва – Красноярск Тариф в одну сторону (без багажа) без учета такс и сборов – 3 990 руб. Тариф в одну сторону (с багажом) без учета такс и сборов – 5 990 руб. Красноярск – Сочи – Красноярск Тариф в одну сторону (без багажа) без учета такс и сборов – 3 990 руб. Тариф в одну сторону (с багажом) без учета такс и сборов – 5 990 руб. Красноярск – Пекин – Красноярск Тариф в одну сторону (без багажа) без учета такс и сборов – 129 евро Тариф в одну сторону (с багажом) без учета такс и сборов – 149 евро Москва – Сочи – Москва Тариф в одну сторону (без багажа) без учета такс и сборов – 990 руб. Тариф в одну сторону (с багажом) без учета такс и сборов – 2 990 руб. Москва – Минеральные Воды – Москва Тариф в одну сторону (без багажа) без учета такс и сборов – 990 руб. Тариф в одну сторону (с багажом) без учета такс и сборов – 2 990 руб. Москва – Махачкала – Москва Тариф в одну сторону (без багажа) без учета такс и сборов – 990 руб. Тариф в одну сторону (с багажом) без учета такс и сборов – 2 990 руб. Москва – Санкт-Петербург – Москва Тариф в одну сторону (без багажа) без учета такс и сборов – 990 руб. Тариф в одну сторону (с багажом) без учета такс и сборов – 2 990 руб. Количество авиабилетов по специальным тарифам ограниченно.

Просмотров:75 Распродажа продлится только один день – 23 сентября. Специальные тарифы будут действительны при покупке авиабилетов онлайн на сайте авиакомпании www.nordstar.ru.В акции примут участие авиабилеты с датой вылета с 1 октября по 24 декабря 2019 года.Стоимость авиабилетов на направлениях, участвующих в акции, составит:Красноярск – Москва – КрасноярскТариф в одну сторону (без багажа) без учета такс и сборов – 3 990 руб.Тариф в одну сторону (с багажом) без учета такс и сборов – 5 990 руб.Красноярск – Сочи – КрасноярскТариф в одну сторону (без багажа) без учета такс и сборов – 3 990 руб.Тариф в одну сторону (с багажом) без учета такс и сборов – 5 990 руб.Красноярск – Пекин – КрасноярскТариф в одну сторону (без багажа) без учета такс и сборов – 129 евроТариф в одну сторону (с багажом) без учета такс и сборов – 149 евроМосква – Сочи – МоскваТариф в одну сторону (без багажа) без учета такс и сборов – 990 руб.Тариф в одну сторону (с багажом) без учета такс и сборов – 2 990 руб.Москва – Минеральные Воды – МоскваТариф в одну сторону (без багажа) без учета такс и сборов – 990 руб.Тариф в одну сторону (с багажом) без учета такс и сборов – 2 990 руб.Москва – Махачкала – МоскваТариф в одну сторону (без багажа) без учета такс и сборов – 990 руб.Тариф в одну сторону (с багажом) без учета такс и сборов – 2 990 руб.Москва – Санкт-Петербург – МоскваТариф в одну сторону (без багажа) без учета такс и сборов – 990 руб.Тариф в одну сторону (с багажом) без учета такс и сборов – 2 990 руб.Количество авиабилетов по специальным тарифам ограниченно.