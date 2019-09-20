Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40833

20 сентября 2019, 15:19



Жителям Красноярского края доступна информационная система, содержащая сведения о социальных льготах.

В заседании приняли участие заместитель министра социальной политики Красноярского края, представители министерств и служб края, которые оказывают населению социальные услуги. Главы городских округов и муниципальных районов края участвовали в заседании в режиме видеосвязи. В соответствии с федеральным законодательством в Красноярском крае создана и функционирует федеральная информационная система – ЕГИССО. Эта система позволяет аккумулировать все социальные льготы разных структур детально по каждому гражданину в одной базе данных. С 1 января 2019 года на портале ЕГИССО открыт доступ раздела «Статистика. Аналитика. Открытые данные», в котором все желающие смогут увидеть полную картину по предоставленным услугам – как по регионам, так и в целом по стране. Соответственно, ЕГИССО становится основой для прогнозирования расходов бюджетов всех уровней на выполнение социальных обязательств. К 10 сентября на территории Красноярского края в информационную систему ЕГИССО загружены данные о 34,7 миллиона фактов назначения мер социальной защиты и поддержки для 1,7 миллиона получателей. Более 60% жителей Красноярского края получают те или иные меры социальной поддержки из бюджетов разных уровней, поэтому основной задачей рабочей группы является организация максимально полного и достоверного внесения данных в ЕГИССО. На совещании обсудили вопросы, касающиеся предоставления сведений о назначении гражданам мер социальной защиты. Большое внимание было уделено и чёткому соблюдению сроков и объёмов загрузки мер социальной поддержки граждан, установленных правительством Российской Федерации.

Просмотров:42 17 сентября в отделении Пенсионного фонда России по Красноярскому краю прошло заседание межведомственной рабочей группы для подготовки предложений по совершенствованию функционирования Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).В заседании приняли участие заместитель министра социальной политики Красноярского края, представители министерств и служб края, которые оказывают населению социальные услуги. Главы городских округов и муниципальных районов края участвовали в заседании в режиме видеосвязи.В соответствии с федеральным законодательством в Красноярском крае создана и функционирует федеральная информационная система – ЕГИССО. Эта система позволяет аккумулировать все социальные льготы разных структур детально по каждому гражданину в одной базе данных. С 1 января 2019 года на портале ЕГИССО открыт доступ раздела «Статистика. Аналитика. Открытые данные», в котором все желающие смогут увидеть полную картину по предоставленным услугам – как по регионам, так и в целом по стране. Соответственно, ЕГИССО становится основой для прогнозирования расходов бюджетов всех уровней на выполнение социальных обязательств.К 10 сентября на территории Красноярского края в информационную систему ЕГИССО загружены данные о 34,7 миллиона фактов назначения мер социальной защиты и поддержки для 1,7 миллиона получателей.Более 60% жителей Красноярского края получают те или иные меры социальной поддержки из бюджетов разных уровней, поэтому основной задачей рабочей группы является организация максимально полного и достоверного внесения данных в ЕГИССО.На совещании обсудили вопросы, касающиеся предоставления сведений о назначении гражданам мер социальной защиты. Большое внимание было уделено и чёткому соблюдению сроков и объёмов загрузки мер социальной поддержки граждан, установленных правительством Российской Федерации.