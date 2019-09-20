Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40834

20 сентября 2019, 15:20



В субботу, 21 сентября, пройдёт традиционное массовое восхождение на гору Сокол.

Сегодня организаторы промаркировали трассу восхождения - она проложена по максимально безопасному пути и из года в год неизменна. Принимались заявки от организованных групп, например, школьников - участниками восхождения могли стать ребята не младше 14 лет. Индивидуальные участники приглашаются в день старта на поляну, откуда стартует восхождение. - Мы собираемся на поляне за Лысой горой, это примерно в 6,5 километра от ВС-8, мимо не пройдёте: поляна широкая, людей много, - рассказала Нэля Павельева, педагог СДЮТиЭ. - В 10.30 пройдёт перекличка, общий инструктаж по технике безопасности, формирование связок по 10-15 человек. С 11 до 12 начнётся подъём группами. Путь на вершину и вниз - 4,5 км в одну сторону - занимает много времени, все группы должны спуститься до 17.00. Именно потому начать подъём надо не позднее 12.00. Она подчеркнула, что желающим подняться на Сокол надо быть готовыми к серьёзной физической нагрузке: к пешему походу в 6,5 км до горы прибавьте 9 км горного восхождения и спуска а также обратный путь в 6,5 км до ВС-8, откуда транспорт сможет доставить туристов в город. Перепад высоты составляет 500 м. - Многие не рассчитывают на такой серьёзный поход и думают, что Сокол - почти пологий, всё легко. А потом садятся на полдороге и говорят: «Идти не могу». Так что я рекомендую подготовиться к походу: надеть подходящую обувь на толстой рифлёной подошве, взять перчатки, шапку и шарф, потому что на вершине лежит снег и дует ветер; взять с собой воду и что-то сладкое - шоколадку, конфеты, чтобы подкрепить силы. На вершине дежурящие сотрудники ГОиЧС угостят чаем и сладким, а внизу на поляне будет ждать также чай и каша, но туда ещё надо дойти. Так что позаботиться о себе необходимо обязательно, - напутствовала начинающих альпинистов Нэля Павельева.

Просмотров:46 Восхождение на самую высокую точку Хараелахских гор состоится при любой погоде, заверили нас на станции детско-юношеского туризма и экскурсий. При благоприятной погоде на мероприятие собирается до 600 человек, при дожде и ветре значительно меньше, но всё же немало - 150-200 покорителей гор.Сегодня организаторы промаркировали трассу восхождения - она проложена по максимально безопасному пути и из года в год неизменна. Принимались заявки от организованных групп, например, школьников - участниками восхождения могли стать ребята не младше 14 лет. Индивидуальные участники приглашаются в день старта на поляну, откуда стартует восхождение.- Мы собираемся на поляне за Лысой горой, это примерно в 6,5 километра от ВС-8, мимо не пройдёте: поляна широкая, людей много, - рассказала Нэля Павельева, педагог СДЮТиЭ. - В 10.30 пройдёт перекличка, общий инструктаж по технике безопасности, формирование связок по 10-15 человек. С 11 до 12 начнётся подъём группами. Путь на вершину и вниз - 4,5 км в одну сторону - занимает много времени, все группы должны спуститься до 17.00. Именно потому начать подъём надо не позднее 12.00.Она подчеркнула, что желающим подняться на Сокол надо быть готовыми к серьёзной физической нагрузке: к пешему походу в 6,5 км до горы прибавьте 9 км горного восхождения и спуска а также обратный путь в 6,5 км до ВС-8, откуда транспорт сможет доставить туристов в город. Перепад высоты составляет 500 м.- Многие не рассчитывают на такой серьёзный поход и думают, что Сокол - почти пологий, всё легко. А потом садятся на полдороге и говорят: «Идти не могу». Так что я рекомендую подготовиться к походу: надеть подходящую обувь на толстой рифлёной подошве, взять перчатки, шапку и шарф, потому что на вершине лежит снег и дует ветер; взять с собой воду и что-то сладкое - шоколадку, конфеты, чтобы подкрепить силы. На вершине дежурящие сотрудники ГОиЧС угостят чаем и сладким, а внизу на поляне будет ждать также чай и каша, но туда ещё надо дойти. Так что позаботиться о себе необходимо обязательно, - напутствовала начинающих альпинистов Нэля Павельева.