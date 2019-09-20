Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40835

20 сентября 2019, 15:30



Управление жилищного фонда меняет адрес приёма норильчан.

Приём будет вестись в кабинетах № 9, 10. Часы приёма: понедельник, четверг - с 14.00 до 17.00. Телефон для справок: 43-70-30 (внутренние номера: 1809, 1804, 3154, 1807).

Просмотров:40 С понедельника, 30 сентября, на Ленинский проспект,40 (корпус 4), можно будет обратиться по всем вопросам, касающимся социального найма квартир: предоставления жилья по договору социального найма в порядке очерёдности, заключения договора социального найма жилого помещения, признания граждан малоимущими и постановки их на учёт нуждающихся в предоставлении жилья по договору социального найма; постановки на учёт граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма. Приём граждан ведётся в порядке живой очереди.Приём будет вестись в кабинетах № 9, 10.Часы приёма: понедельник, четверг - с 14.00 до 17.00.Телефон для справок: 43-70-30 (внутренние номера: 1809, 1804, 3154, 1807).