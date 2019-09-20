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20 сентября 2019, 16:23



Финальные штрихи летнего благоустройства: сегодня в Норильске горожане при поддержке «Жилкомсервиса» озеленили двор.

«Отрадно, что в последнее время жители Норильска проявляют живой интерес ко всему, что происходит в их дворах. Причём некоторые собственники не просто предлагают идеи и обсуждают планы, но и принимают непосредственное участие в их воплощении. «Жилкомсервис» готов и дальше поддерживать инициативы жителей. Конструктивный диалог между коммунальными службами и собственниками — залог преображения Норильска», - отметил генеральный директор управляющей компании Виктор Калинин. Фото предоставлено пресс-службой УК "ЖКС"

Просмотров:211 Зелёные насаждения «прописались» на газоне Ленинского, 28. В начале лета этот двор заметно преобразился. Здесь были установлены беседка, скамейки и урны, а на газоне «поселились» аисты и цветы. Рукотворный декор благополучно простоял более трёх месяцев, что очень порадовало сотрудников управляющей компании «ЖКС», собственноручно создававших эти фигуры. Последний штрих — высадка кустарника. Ожидается, что в ближайшее время аналогичная акция по озеленению двора пройдёт на Севастопольской, 7б.«Отрадно, что в последнее время жители Норильска проявляют живой интерес ко всему, что происходит в их дворах. Причём некоторые собственники не просто предлагают идеи и обсуждают планы, но и принимают непосредственное участие в их воплощении. «Жилкомсервис» готов и дальше поддерживать инициативы жителей. Конструктивный диалог между коммунальными службами и собственниками — залог преображения Норильска», - отметил генеральный директор управляющей компании Виктор Калинин.Фото предоставлено пресс-службой УК "ЖКС"